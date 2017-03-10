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WikiLeaks Teknolojinin Devleri ile Beraber CIA'e Karşı Savaşacak

julian assange

WikiLeaks'in sözcüsü, şef editörü ve meşhur internet aktivisti Julian Assange, yayınlanan CIA raporlarının arkasından Apple, Google ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacağını açıkladı.

CIA'nın istihbarat başlığı altında, milyonlarca elektronik cihazı dinlemek için geliştirdiği teknikleri gözler önüne seren WikiLeaks editörü Assange, böyle bir ortak çalışmanın artık elzem olduğunu savunuyor.

Bir basın toplantısında bu teklifini dile getiren Julian Assange, hükümetlerin güç gösterilerinin artık kişisel mahremiyet sınırlarını bile aştığını savundu. Assange bu noktada hükümetlere karşı teknoloji şirketlerinin bir araya gelerek, ortak bir çalışmaya girmesinin kaçınılmaz odluğu da sözlerine ekledi.

WikiLeaks'in yayınladığı belgelerde CIA'in Android ve iPhone telefonlar ile her türlü bilgisayara sızma yeteneğine sahip olduğu ve Whatsapp, Signal, Telegram gibi uçtan uça şifreleme olanağı sağlayan uygulamaları dinleyebildiği iddia ediliyordu.

Assange düzenlediği toplantıda yayınlanan belgeleri işaret ederek, CIA'in kendi avantajı doğrultusunda çeşitli güvenlik açıklarını kullanmaya devam etmek istemesi sebebiyle, teknolojik şirketleri karanlıkta bıraktığı da savundu. Assange, "Her yeni fark edilen güvenlik açıklarının şirketlerle paylaşılmamasından dolayı teknoloji şirketleri bu tehditleri giderebilme şansını bulamıyorlar" dedi. 

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Yazar: - 10.03.2017

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