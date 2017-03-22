WikiLeaks Teknoloji Şirketlerini Uyardı: '90 Gününüz Kaldı!'

WikiLeaks'in sözcüsü, şef editörü ve meşhur internet aktivisti Julian Assange, yayınlanan CIA raporlarının arkasından Apple, Google ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacağını açıklamıştı.

CIA'nın istihbarat başlığı altında, milyonlarca elektronik cihazı dinlemek için geliştirdiği teknikleri gözler önüne seren CIA'nın istihbarat başlığı altında, milyonlarca elektronik cihazı dinlemek için geliştirdiği teknikleri gözler önüne seren WikiLeaks editörü Assange, böyle bir ortak çalışmanın artık elzem olduğunu savunuyor. editörü Assange, böyle bir ortak çalışmanın artık elzem olduğunu savunuyordu.

Bugün WikiLeaks bir açıklama daha yaparak, tüm teknoloji şirketlerini önümüzdeki 90 gün içinde gerekli güncellemeleri yaparak, işaret edilen tüm açıkların giderilmesi gerektiği konusunda uyardı.

WikiLeaks raporları yayınlandıktan kısa bir süre sonra Apple, Microsoft ve Google çağrıya ilk kulak veren şirketler olmuşlardı. Bu üç teknoloji devi de bir hafta içinde gereken güncelleri yapmaya başladıklarını açıklamışlardı.

WikiLeaks bu noktada hükümetlere karşı teknoloji şirketlerinin bir araya gelerek, ortak bir çalışmaya girmesinin kaçınılmaz odluğunu tekrar hatırlatarak gereken önlemlerin ivedi bir şekilde alınması gerektiğini hatırlattı.

Google, WikiLeaks Raporunda İşaret Edilen Açıkların Kapatıldığını Raporladı

CIA'dan, WikiLeaks'e Çok Tartışılacak Bir Cevap: Casusluk Bizim İşimiz

Wikileaks'e Göre CIA, Evlerdeki Tüm Akıllı Cihazları Dinleme Aygıtına Çevirmiş