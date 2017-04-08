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Wikileaks,CIA'in Windows'a 'Çekirge' ile Nasıl Sızdığını Açıkladı

İşte CIA'nın Windows İşletim Sistemlerine Sızdırdığı

 WikiLeaks'in tüm dünyada ses getiren "CIA elektronik cihazlar hack raporu", her geçen gün yeni farklı belgelerin gün ışığına çıkmasıyla gündemden düşmüyor. Wikileaks, CIA belgeleri sızıntılarına CIA'in, 'Çekirge' adını verdiği bir platformu da ekledi. CIA, bu geliştirme platformunu Windows işletim sistemine yönelik 'kötü amaçlı yazılım' oluşturmak için kullanıyormuş.

8 Mart'ta WikiLeaks, CIA tarafından cep telefonlarının, bilgisayarların, akıllı televizyonların sahiplerinin izlenebildiğini gösteren belgeler elde ettiğini açıklamıştı. Bu tarihi izleyen süreç içerisinde CIA'in hangi sistemler üzerinde, hangi yöntemlerle bu eylemeleri gerçekleştirdiğini de yayınlayan WikiLeaks şimdi de CIA'in Windows işletim sistemine sızabilmek için kullandığı yöntemi anlatan bir rapor daha yayınladı. Wikileaks'in yeni raporunun özünde CIA, 'Çekirge' platformu ile Windows kullananların belirli bir anti virüs programı ile korunup korunmadığını ve bunun yanı sıra Windows'un hangi sürümünün kullanıldığını tespit edebiliyor. Böylece CIA "çekirge platformunu" kullanarak, pazarda var olan anti virüs yazılımlarının tespit edemediği kötücül yazılımlar geliştirebiliyormuş.

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Yazar: - 08.04.2017

Wikileaks,CIA'in Windows'a 'Çekirge' ile Nasıl Sızdığını Açıkladı İçin Yorum Yaz

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