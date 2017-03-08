Wikileaks'e Göre, CIA Evlerdeki Tüm Akıllı Cihazları Dinleme Aygıtına Çevirmiş

WikiLeaks, CIA tarafından cep telefonlarının, bilgisayarların, akıllı televizyonların sahiplerinin izlenebildiğini gösteren belgeler elde ettiğini açıkladı.

WikiLeaks sadece bununla da kalmadı, ABD Merkezi Haber Alma Dairesi (CIA) tarafından kullanılan geniş çaplı bilgisayar ve elektronik cihaz korsanlığının tam ayrıntılarını da yayınladı. Bu belgelerden sonra Edward Snowden'i bir kez daha anmadan geçemiyoruz.

WikiLeaks yeni yayınladığı raporunda, genellikle hackerların kullandığı gizli yöntemlerle şifreleme, antivirüs yazılımları ve diğer güvenlik ağlarının aşıldığının da altını çiziyor. Rapor, bu yönetmelerle CIA'nın Samsung televizyonları, Apple'ın iPhone'u ve iPadleri, Google'ın Android telefonları ve Microsoft'un Windows işletim sistemini hedef aldığı da raporda detaylı olarak anlatılıyor.

İnternet bağlantılı her cihaz "böcek" olmuş

WikiLeaks belgeleri, internet bağlantılı televizyonların dinleme cihazına (böcek) nasıl dönüştürüldüğünü de detaylandırıyor. WikiLeaks, CIA'nin yüksek teknolojik araçlara ve sistemlere ulaşma merakından da söz ediyor. Raporda bazı CIA yazılımlarının internet ağlarına da bulaşabildiğinin altı çiziliyor.

Wikileaks'in raporuna göre, Samsung TV'yi hedef alan yazılıma İngiliz istihbarat servisi MI5'de yardım etmiş. Aslında 007 James Bond ile CIA zeten gizli kapaklı işlerde hep beraber çalışmıyorlar mıydı? CIA sözcüsü Jonathan Liu ajansın konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.

Wikipedia, CIA ve NSA Arasındaki Savaş İnternetin Geleceğini Değiştirebilir

Neden İnternette Asla Güvende Olamayacağız?