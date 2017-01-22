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Wild West Race
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Wild West Race

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Editör Puanı: 4/5
4
Wild West Race
Wild West Race
Wild West Race
Wild West Race
Wild West Race

Atınızı olabildiğince hızlı sürmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Wild West Race, vahşi batı temalı yarış oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. At yarışı ile fizik tabanlı yarış karışımı oldukça eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Gerçekçilikten biraz uzak olsa da oynadığınız süre boyunca sıkılmıyorsunuz.

Kaliteli görseller sunan vahşi batı oyununda seçebildiğimiz 4 yarışçı var. Kendini rakipsiz gören The Fast Foot, güçlü çelik atıyla dikkatleri üzerine çeken gizemli kovboy The Stranger, sert çelik atlı Amerikan Hintli kovboy Black Jack ve cesur kovboy Wild Fern, en vahşi kovboy yarışçıları arasında. Kovboylar kadar yarıştığımız yerler de ilgi çekici. Tozlu yollar, çöken köprüler, hareketli yapılar, çamurlu bataklıklar, yüksek tepeler, tehlikeli trambolinler, eski mayın rayları, dönen dişliler üzerinde atımızı sürmeye çalışıyoruz.

Atımızı sürerken çılgınca hareketler yapabildiğimiz oyunda olabildiğince hızlı olmamız gerekiyor. Ancak düşen fıçılardan TNT bombalarına hızımızı yavaşlatan çok sayıda engel olduğundan bitiş noktasına istenen sürede ulaşmak çoğu zaman mümkün olmuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tiny Lab Productions
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