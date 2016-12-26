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WindowManager
TamindirWindowsMasaüstüKabuk & Masaüstü YönetimiWindowManager - Pencere Boyutlandırma Aracı

WindowManager

4.4.1
WindowManager İndir Hemen İndir

733.02 KB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WindowManager
WindowManager
WindowManager
WindowManager
WindowManager

Masaüstü bilgisayarlarınızın pencere boyutlarının kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

WindowManager, masaüstü bilgisayarlarınızın pencerelerini boyutlandırmanızı sağlayan bir araç olarak dikkat çekiyor. Minimal yapısı bulunan WindowManager ile pencerelerin daima aynı boyutta kalmasını sağlayabiliyorsunuz.

Windows işletim sistemine sahip masaüstü bilgisayarlarınızda pencere boyutlarını ayarlamanızı ve kalıcı olmasını sağladığınız bir araç olarak karşımıza çıkan WindowManager, güçlü özellikleriyle ilgi çekiyor. Pencere boyutlarının kalıcı olmasını sağlayan bu basit araç ile işleriniz kolaylaşıyor ve her seferinde pencerelerin boyutlarını ayarlamakla uğraşmıyorsunuz. Windows Gezgini'ni yeniden düzenleyen WindowManager, pencereler üzerinde yaptığınız tüm işlemlerin kalıcı olmasını sağlıyor. Ek programlara da destek veren WindowManager ile gelişmiş eylemleri de çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda sistem tepsisine de müdahale edebiliyor ve pencerelerin en az düzeyde yer kaplamasını ayarlayabiliyorsuz. Kullanımı da oldukça basit olan WindowManager, güçlü özellikleriyle kalabalık pencerelerde çalışanların hizmetine koşuyor.

WindowManager aracını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
DeskSoft

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