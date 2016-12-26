WindowManager, masaüstü bilgisayarlarınızın pencerelerini boyutlandırmanızı sağlayan bir araç olarak dikkat çekiyor. Minimal yapısı bulunan WindowManager ile pencerelerin daima aynı boyutta kalmasını sağlayabiliyorsunuz.

Windows işletim sistemine sahip masaüstü bilgisayarlarınızda pencere boyutlarını ayarlamanızı ve kalıcı olmasını sağladığınız bir araç olarak karşımıza çıkan WindowManager, güçlü özellikleriyle ilgi çekiyor. Pencere boyutlarının kalıcı olmasını sağlayan bu basit araç ile işleriniz kolaylaşıyor ve her seferinde pencerelerin boyutlarını ayarlamakla uğraşmıyorsunuz. Windows Gezgini'ni yeniden düzenleyen WindowManager, pencereler üzerinde yaptığınız tüm işlemlerin kalıcı olmasını sağlıyor. Ek programlara da destek veren WindowManager ile gelişmiş eylemleri de çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda sistem tepsisine de müdahale edebiliyor ve pencerelerin en az düzeyde yer kaplamasını ayarlayabiliyorsuz. Kullanımı da oldukça basit olan WindowManager, güçlü özellikleriyle kalabalık pencerelerde çalışanların hizmetine koşuyor.

WindowManager aracını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.