Kısa bir süre önce söylentileri ortada dolaşmaya başlayan Windows 10 Cloud işletim sisteminin hakkında Microsoft henüz resmi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen internete Windows 10 Cloud ISO kalıpları sızdırıldı. Sızdırılan bu kalıp dosyaları kullanıcılara Windows 10 Cloud işletim sistemini bilgisayarlarına yükleme ve işletim sistemini çalışırken görebilme imkanı veriyor. Paylaşılan ISO dosyalarının illegal içerikler olduğunu ve kullanılmasının sizi yasal yükümlülük altına sokacağını belirtmekte fayda var; bu nedenle bu kalıp dosyalarını sizlerle paylaşamıyoruz. Fakat kalıplara ulaşmak çok zor değil, Google üzerinden yapacağınız aramayla Windows 10 Cloud ISO dosyalarına ulaşabiliyorsunuz.

Windows 10 Cloud bilgisayarınıza bir ana işletim sistemi gibi yüklenmekte. Yani bu işletim sistemini mevcut işletim sisteminizle birlikte kullanamayabilirsiniz. Windows 10 Cloud'u VirtualBox gibi araçlarla sanal bir işletim sistemi olarak çalıştırmanız daha mantıklı olabilir. Sızdırılan Windows 10 Cloud'un geliştirilme aşamasında olan bir işletim sistemi olduğu düşünülürse bolca hatanın karşınıza çıkması muhtemel.

Windows 10 Cloud Nedir?

Windows 10 Cloud, temel olarak Windows 10 işletim sisteminin biraz kırpılmış bir versiyonu. Microsoft 2012 yılında Windows RT adlı bir işletim sistemi geliştirmişti. Bu işletim sistemi tabletleri hedef alıyordu; fakat başarısız olarak tarihe karışmıştı. Windows 10 Cloud, bu işletim sisteminin devamı olarak düşünülebilir. Windows 10 Cloud sadece Windows Uygulama Marketi üzerinde yer alan uygulamaları çalıştırabiliyor. Arayüz ise Windows 10 ile hemen hemen aynı. Yani bu işletim sistemine Windows 10 Uygulama Marketi dışından programlar ve uygulamalar yükleyemiyorsunuz.

Windows 10 Cloud'un çalışırken nasıl göründüğünü bu videodan öğrenebilirsiniz:

Windows 10 Pazarın Çeyreğine Hakim