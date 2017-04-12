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Windows 10 Creators Güncellemesi Bugün Tüm Kullanıcılar İçin Geliyor

Windows 10 Creators Güncellemesi Bugün Tüm Kullanıcılar İçin Geliyor

Windows 10 Creators Update (ya da Windows 10 Geliştiriciler Güncellemesi) bugünden başlayarak tüm PC kullanıcıları için servis edildi.

Büyük bir olasılıkla Windows 10 Creators Update yükseltme öncesi gerekli olacak son Windows 10 kümülatif güncellemeleri, şu anda PC'lere iniyor. Bu gerekli güncelleme yamalarından sonra Windows 10 Creators Update'de sistemlere hemen servis edilecek.

kümülatif güncellemeler

Microsoft'un, bu güncellemeyle Windows 10 işletim sistemine getireceği yenilikler oldukça fazla. Yeni geliştirilmiş oyun modu, 3B özellikleri (Paint 3D), canlı yayın yapabilmek için uygulamalar ve ayarlar (Beam uygulaması), yeni Edge tarayıcı eklenti ve özellikleri, kütüphane ve e-kitap okuma özelliği, güvenlik yamaları ve işletim sistemi açıklarının onarılması güncellemenin listesinde mevcut.

Yazılım ve güvenlik yeniliklerinin yanı sıra, Windows 10 işletim sistemi Creators Update güncellemesi ile biraz da makyajlanıyor. Güncelleme ile ilgili detaylı bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Windows 10 'un bu sürümüne "Geliştiriciler Güncellemesi" demesinin sebebi, yeni özelliklerin kullanıcıların içinde yatan tüm yaratıcılığı geliştirebilecek özellikleri içinde barındırıyor olmasından kaynaklanıyor.

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Yeni Windows 10 Güncellemelerinin Boyutları Daha Küçük Olacak

Yeni Windows 10 Güncellemelerinin Boyutları Daha Küçük Olacak

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Yazar: - 12.04.2017

Windows 10 Creators Güncellemesi Bugün Tüm Kullanıcılar İçin Geliyor İçin Yorum Yaz

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