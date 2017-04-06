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Windows 10 Creators Güncellemesini Bugünden İndirip, Hemen Kurabilirsiniz!

Windows 10 Creators Güncellemesini Bugünden İndirip Kurabilirsiniz!

Eğer 11 Nisan'ın beklemek istemiyor ve birçok yenilikle gelecek olan Windows 10 Creators Güncellemesini hemen edinmek istiyorsanız, bunu kolayca yapabilirsiniz.

Kullanıcı dostu birçok yeniliğe sahip olan Windows 10 Creators Güncellemesi için tek yapmanız gereken,  Microsoft 10 Yükseltme uygulamasını bu link üzerinde bulunan "Hemen indir" seçeneğinin altındaki "Diğer seçenekler" sekmesini kullanarak indirmek.

İndir20 MB
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Microsoft 10 Yükseltme uygulamasını tıklayarak alacağınız yükseltme paketi hamen bilgisayarınıza inecek ve güncellemeye hazır olup olmadığınızı denetleyecek, Yüklendikten sonra da cihazınız Windows 10 sürüm 1703’ü çalıştırıyor olacak.

Windows 10 Creators Güncellemesini Bugünden İndirip Kurabilirsiniz!

Windows 10 sürüm 1703

Bunun yanı sıra geliştiriciler de en taze Windows 10 Creators Güncellemesi SDK'sına bu linki takip ederek ulaşabilirler.

Microsoft bu şekilde yapılacak ön güncellemenin otomatik olmayacağını, sadece teknik bilgisi yüksek kullanıcılara önerildiğini da bloglarında ve duyurularında açıkça ifade etmiş. Ayrıca Creators Update'i kurabilmek için Windows 10 işletim sisteminizin lisanslı ve orijinal olmasının da zorunlu olduğunu unutmamalısınız.

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Yazar: - 06.04.2017

Windows 10 Creators Güncellemesini Bugünden İndirip, Hemen Kurabilirsiniz! İçin Yorum Yaz

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