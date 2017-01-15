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Windows 10 Firewall Control
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Windows 10 Firewall Control

8.1
Windows 10 Firewall Control İndir Hemen İndir

3.94 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Windows 10 Firewall Control
Windows 10 Firewall Control
Windows 10 Firewall Control
Windows 10 Firewall Control
Windows 10 Firewall Control

Bilgisayarınızı ve bilgilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olan güçlü bir yazılım

Murat İşçi Son güncelleme 4 dakika önce

Windows 10 Firewall Control, masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir güvenlik yazılımı olarak dikkat çekiyor. İnternette güvenli şekilde takılmanıza yardımcı olan bu güçlü araç ile bilgileriniz güvende tutuluyor.

Basit ve kapsamlı bir araç olan Windows 10 Firewall Control, ağınızdaki etkinlikleri izleyebileceğiniz ve istenmeyen durumlarda müdahale edebileceğiniz bir programdır. Yerel ve uzak bağlantılara destek veren uygulama ile kötü niyetli yazılımları anında tespit edebiliyorsunuz. Güvende kalmanıza yardımcı olan Windows 10 Firewall Control, istenmeyen güncellemeleri de önlüyor. Üçüncü parti bir güvenlik yazılımı olan Windows 10 Firewall Control, Windows işletim sisteminde yer alan "Güvenlik Duvarı"na alternatif olarak kullanılabilir. Daha gelişmiş özelliklerle hizmet sunan Windows 10 Firewall Control mutlaka bilgisayarlarınızda yer almalı. Minimal boyutları ve kullanışlı arayüzleriyle de kullanıcı dostu olan program aynı zamanda ücretsiz. Kolay kullanımı, güvenlik önlemleri ve pek çok işlevsel moduyla işlerinizi kolaylaştırıyor. 

Ağ üzerinden de hizmet sunan uygulama birden fazla bilgisayarı da koruyabiliyor. Bilgilerinizi güvende tutabileceğiniz ve huzur içerisinde internette dolaşmanıza yardımcı olacak Windows 10 Firewall Control'u sakın kaçırmayın

Windows 10 Firewall Control programını masaüstü bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
SphinxSoftware

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