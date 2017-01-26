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Windows 10 Game Mode Testleri Başladı

Windows 10 Game Mode Yakında Geliyor Manşet

Microsoft’un yakın zamanda sunacağı büyük güncellemesi Windows 10 Creators Update’in bir parçası olacak yeni oyun modunun testleri başladı. Oyun oynarken sistemi optimize ederek alınan kare hızını iyileştireceği söylenen Game Mode için nasıl çalıştığına ilişkin bir de tanıtım videosu da paylaşıldı.

Microsoft’un oyunları PC platformunda oynayanlar için getirdiği yeni özelliklerden birisi olan Game Mode (Oyun Modu), CPU ve GPU kullanımının çoğunluğunu oyuna ayırarak oyunun maksimum performansta çalışmasını sağlayacak. Oyuncuların en çok şikayet ettiği düşük kare hızı (FPS) sorununa çözüm getireceği aşikar olan yeni modu, otomatik olarak devreye girmeyecek. Windows Ayarları ekranında Oyun bölümünden girip Oyun Modunu açmak gerecek. Microsoft, bu noktada bazı oyunların bu özelliği otomatik olarak etkinleştirdiğini belirtiyor.

Game Mode ile birlikte gelecek olan Game Bar adında yeni araç çubuğu da oyunculara oynanış videoları kaydetme, ekran görüntüleri alma, canlı yayın yapma (Sadece Microsoft’un Twitch’e rakip canlı yayın platformu Beam’de) imkanı verecek. Windows + G kısayol tuşuyla Game Bar’a erişmek mümkün olacak. Canlı yayın seçenekleri, Game Mode ve Game Bar kontrolleri Windows 10’un ayarlar panelinde yer alacak.

Microsoft’un yeni oyun modu düşük FPS sorununa çözüm için getirecek mi ilerleyen haftalarda, belki de aylarda göreceğiz.

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Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Windows 10 Oyuncuların Tercihi Olmayı Başardı

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Yazar: - 26.01.2017

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