Windows 10 Güncellemelerden Sonra PC'leri Yeniden Başlatmayacak

Microsoft, bu sene yapacağı Windows 10 yeni güncellemelerinin tamamlandıktan sonra PC'lerin yeniden başlatılmasını engelleyecek bir çalışma yapıyor.

Oldukça sık güncellenen Windows 10 kullanıcıların her ne kadar beğenisini kazansa da güncellemelerin ertesinde PC'leri yeniden başlatmak zorunda kalmak çok sıkıcı olabiliyor. Kullanıcılar bu durumla ilgili sert eleştirilerde bulundukça Microsoft geçici çözümler sundu. Örneğin; yeniden başlatma zamanlarını kullanıcının kendisinin tayin edebilmek ya da güncelleme zamanlamasını PC'lerin atıl olduğu zaman dilimlerine ayarlayabilmek gibi. Her ne kadar bu seçenekler, PC kullanıcıları bir nebze olsun rahatlatmış olsa da Microsoft güncellemelerle ilgi en radikal yeniliği getirmek üzere.

Yeni güncelleme sistemi, sistemin yenilenmesi sırasında kullanıcılara 3 seçeneği tek pencerede sunacak. Bu seçenekler "şimdi yeniden başlat", "Bir zaman ayarla" ve "Beklet" şeklinde güncelleme yapılırken kullanıcılara gösterilecek. Burada en önemli seçenek "snooze" yani "beklet" opsiyonu. Kullanıcılar bu butonu aktif ederlerse 3 gün boyunca yeni gelen güncellemeler için PC'lerini yeniden başlatmak zorunda kalmayacaklar.

Bu yeni güncelleme seçenekleri arayüzü, aslında Ayarlar seçeneğinde bulunan Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesi altında dağınık halde bulunuyorlar. Yeni haliyle güncellemeleri daha anlaşılır ve kolayca kontrol etmeyi sağlıyorlar.

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