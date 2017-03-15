Windows 10 İçin Sessiz Sedasız 2 Önemli Güncelleme Servis Edildi

Nisan ayında servis edilmesi beklenen Windows 10 Creators Update (Geliştiriciler Güncellemesi) ve Windows 10 yapı 15058 ses çıkarmadan "Fast Ring" üzerinden indirilebilir hale geldi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınladığımız "Geleneksel Windows 10 salı günü kümülatif güncellemesi yarın geliyor" haberinde bahsettiğimiz standart güncellemelerin dışında, Nisan ayı içinde yayınlanacak olan büyük Creators Update güncellemesi de hazır.

Windows 10 yapı 15058, sürüm yükseltme güncellemelerinden farkı olarak düzenli olarak yapılan kümülatif bir güncelleme. Bu tip güncellemeler geleneksel olarak anında her ay yayınlanıyorlar. Microsoft'un Şubat ayı güncellemesini atlaması Mart ayı güncellemesinin yoğun olabileceğinin bir işareti olarak algılanıyordu, öyle de oldu. Windows 10 yapı 15058, hem işletim sisteminde, hem kritik sorunlarda, hem de güvenlik açıklarını kapatan önemli bir güncelleme olarak "Fast Ring" üzerinden servis edildi.

Windows 10 yapı 15058 ne işe yarıyor.

Bu yapıyla beraber Microsoft Edge tarayıcının arayüz sıkıntıları, işletim sistemindeki güvenlik açıkları, ara yüzde yaşanan birçok sıkıntı gideriliyor. Kullanıcılarda zaman zaman görünen uzun süre sitem başlatma sıkıntısı da gideriliyor. Çeşitli marka Wi-Fi cihaz bağlantı ayarları, kararlı bir hale geliyor.Surface Pro 3 ve Surface 3 cihazlarda yaşanan USB uyumluluk sorunları da düzeltiliyor.

Windows 10 Geliştiriciler Güncellemesi de duyuruldu

Windows 10 Creators Update (Geliştiriciler Güncellemesi) yine kullanıcılar için sessiz sedasız bir şekilde servis edilmiş durumda. Ancak bu sürüm henüz birçok açık barındırıyor olabileceğinde "delta güncelleme" olarak tanımlanıyor. Ancak Windows 10 Creators Update zorunlu bir güncelleme değil, tamamen kullanıcıların isteğine bağlı olarak sunuldu ve bir nevi ön izleme teklifi gibi. Bu durumda son derece taze olan tüm büyük işletim sistemi güncelleştirmeleri gibi kesinlikle dikkatli olmakta fayda var.

Bu güncelleme ikide bir sağda solda beliren pop-up mesajlarla duyurulmuyor. Sade bir şekilde Ayarlar bölümünde Windows Update seçeneğinde küçük bir not olarak görünecek. Bu küçük uyarı, Windows 10 sürüm numarası 1607 olan kullanıcılarda yeni Windows 10 yapı 15058 güncellemesinden hemen sonra görünecek.

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