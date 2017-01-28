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Windows 10 Oyun Modu Dağıtılmaya Başladı

Windows 10 Oyun Modu

Eğer bir PC oyuncusuysanız ve Windows Insider kullanıcısı değilseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Microsoft'un test kullanıcıları için yayınladığı son güncelleme olan Windows Insider Preview Build 15019 ile birlikte artık Windows 10 Oyun Modu resmen dağıtılmaya başladı. Oyun oynarken sistemi optimize ederek alınan kare hızını iyileştireceği söylenen oyun modu için artık gün sayılıyor.

Windows 10 Oyun Modu ile ilgili şimdiye kadar bazı testlerin yapıldığını ve Microsoft'un açıklamalarını biliyorduk. Oyun performansını tam olarak nasıl geliştirdiğine ilişkin bir gruptan gelen mesajlarla aydınlandık. Konudan yeni haberi olanları kısaca bilgilendirmek gerekirse, yakın zamanda sunacağı büyük güncellemesi Windows 10 Creators Update’in bir parçası olacak yeni oyun modunun testleri başlamıştı. Bu oyun modu oyunları optimize ederek, daha seri bir oyun deneyimi yaşamamıza imkan tanıyordu. Oyundayken Win+G tuşlarına basarak açacağımız Oyun Modu, dün itibarıyla dağıtılan Insider buildi ile herkese açık hale geldi. 

Bu güncelleme, Windows 10'daki Ayarlar menüsüene "Oyun" olarak adlandırılan ve Xbox logosu ile tanımlanan yepyeni bir bölüm getiriyor. Burada Game Bar, GameDVR ve Game Mod (Oyun Modu) ile ilgili ayarları değiştirebiliyorsunuz. Microsoft ayrıca, tam ekran modunu destekleyen 17 oyun daha ekledi. 

Geçtiğimiz günlerde oyun modu ile ilgili yapılan testi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Windows Insider Preview Build 15019 ile Gelen Diğer Yenilikler

Oyunun ötesinde Build 15019, Edge tarayıcıya muhteşem özellikler getiriyor. Artık Edge tarayıcıda E-kitapları ve 24 dilde açılan EPUB dosyalarını okuyabileceğiz. Diğer yandan Edge tarayıcı artık renkli ve büyük emojileri de destekliyor. 

Bu sürüm ayrıca Microsoft'un daha şeffaf, erişilebilir ve sezgisel kullanım deneyimini OOBE'nin başlangıcını işaret ediyor. Şirket, görme engelli insanlara yönelik PC kurulum sürecini anlatan ses sanatçısı bile işe aldı. 

Son olarak, Microsoft sıcak renk aydınlatma ayarını "gece ışığı" olarak değiştirdi ve kullanıcıların yeni ekran tonu için önizleme yapmasına olanak tanıdı. Tabii burada insanlar Oyun Modu'nu merak ediyorlardı. Oyun modu ile birlikte, yeni gelecek özellikleri nasıl buldunuz?

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Windows 10 Oyun Modu Onaylandı

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Yazar: - 28.01.2017

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