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Windows 10 Oyun Modu Onaylandı

Windows 10 Oyun Modu

Birkaç hafta önce Windows 10'a "Oyun Modu" özelliğinin geleceğini sizlere aktarmıştık. Henüz beta aşamasında olan oyun modu hakkında bazı sızdırılmış bilgilere sahiptik. Microsoft'un bu özellikle birlikte yazılım optimizasyonları sunarak, Windows 10 bilgisayarlardaki oyun performansını artırmaya çalışıyordu. Şirket, şimdi önümüzdeki Creator Güncellemesi'nde oyun modu olacağını onayladı. Ayrıca oyun odaklı ek özellikler de teyit edildi.

Xbox Platform Mühendisleri Yöneticisi Mike Ybarra'nın, platformun resmi blog sayfasında yayınladığı bilgilerde, kullanıcıların Xbox Live'daki arkadaşlarıyla iletişim kurması için uğraştıklarını, kişilerle daha kolay iletişim kurmayı sağlamak için platformu geliştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, kullanıcıların oyun arkadaşlarıyla daha fazla bağlantı kurabilmesi ve paylaşım yapabilmesi için etkinlik haber kaynağına güncelleme geleceğini de belirtti. 

Microsoft'un oyun modu adlı yeni özelliğini büyük güncellemede göreceğimizi artık biliyoruz. Fakat şimdilik Windows Insider kullanıcıları bu özelliği test edecekler. Bu hafta oyun modu için bazı görsel öğeler görmeye başlayacak olan kullanıcılar, gelecekteki betalarda tüm işlevselliğini görebilecekler. 

Oyun modu, oyun oynayanların daha iyi performans alması için Windows 10 işletim sistemli PC'leri optimize edecek. Şuanda özellik hakkında pek fazla bilgi paylaşılmıyor, ancak yakın gelecekte nasıl çalıştığına dair detayları öğreneceğiz. 

İndir20 MB
Windows 10
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Windows 10 Oyun Modu Ufukta Göründü

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Yazar: - 16.01.2017

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