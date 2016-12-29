Windows 10 Oyun Modu Ufukta Göründü

Eğer Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı bir oyun bilgisayarı olarak kullanıyorsanız internette ipuçları paylaşılan yeni Windows 10 Oyun Modu sizin için güzel bir haber olacaktır. Microsoft'un, Windows 10'da oyuncular için sunduğu en büyük gelişme DirectX 12'ydi. Güncelleme yoluyla işletim sistemine sonradan dahil edilen DirectX 12 halen oyun dünyasında çok yaygın olarak kullanılan bir teknoloji olmasa da gelecekte çıkacak oyunlar bu teknolojiden büyük ölçüde yararlanacak ve bilgisayar donanımlarımızı daha verimli kullanarak daha akıcı bir şekilde çalışacaklar. Anlaşılan o ki Microsoft oyun performasını artırmak için DirectX 12 ile yetinmeyecek ve Windows 10 Oyun Modu ile işletim sistemini oyunlara özel olarak yapılandıracak.

Windows 10 Oyun Modu ile ilgili ipuçları, Microsoft'un 2017'nin başlarında yayınlamayı planladığı Windows 10 Creators Update adlı güncellemesinin önizleme sürümünden elde edilmiş. Windows 10'da bir oyun modunun yer alacağını işaret eden şey ise gamemode.dll adlı dosya. Bu dosya sayesinde Microsoft sistem kaynaklarını (işlemci, bellek) oyunlar için özel olarak yapılandırarak çalışan uygulamalar arasında oyunlara öncelik verebilecek.

Windows 10 Oyun Modu aslında önceden Xbox işletim sistemi üzerinde de kullanılan özelliğe benziyor. Xbox oyun konsolu da sahip olduğu özellik sayesinde kaynaklarını oyunlara yönelterek oyunların daha rahat çalışmasını sağlıyordu.

Microsoft bu özellik hakkında henüz bir açıklama yapmıyor. Muhtemelen birkaç ay içinde Windows 10 Oyun Modu ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.

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