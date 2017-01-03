Windows 10 Oyuncuların Tercihi Olmayı Başardı

Valve firmasının popüler Steam oyun platformu üzerinde düzenli olarak yayınlanan Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarında Windows 10 en yaygın olarak kullanılan işletim sistemi oldu. Steam belki de oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyun platformu. Steam'deki oyun sayısı diğer oyun platformlarıyla kıyaslandığında oldukça yüksek. Üstelik Steam bağımsız oyun geliştiricilerine de destek oluyor ve bu geliştiricilerin oyunlarını yayınlamalarına imkan tanıyor. Hal böyle olunca hemen hemen her oyuncunun bilgisayarında Steam yazılımı vazgeçilmez bir parça oluyor.

Steam, oyuncuların bilgisayarlarından topladığı istatistiklerle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri gibi yazılımları ve bilgisayar parçalarını listeleyebiliyor. Aralık 2016'da da oyuncuların bilgisayarlarında yüklü olan işletim sistemlerinde en büyük paya sahip işletim sistemi Windows 10 oldu:

Listeye bakıldığında Steam kullanılan bilgisayarların yarısından fazlasının Windows 10 işletim sistemini tercih ettiği görülüyor. Windows 10'un 64 bit sürümü %49 paya sahipken 32 bit sürümü %1.25'lik paya sahip. Listede Windows XP'nin halen üst sıralarda yer alması, Vista'nın sıralamaya dahil olması da dikkat çeken noktalar.

Steam kullanıcılarının Windows 10'u tercih etmesinin muhtemel sebepleri arasında Microsoft'un ücretsiz Windows 10 yükseltme imkanı sunması yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Microsoft uzun bir süre boyunca Windows 7 ve Windows 8 sahiplerine ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltme imkanı sunmuştu. Windows 10'un yüksek kullanım payına sahip olmasının bir diğer muhtemel sebebi de DirectX 12 altyapısı. Windows 10 ile birlikte gelen bu altyapı yeni oyunlar için ekstra performans anlamına geliyor. Anket sonuçları ile ilgili olarak detaylı bilgiye ulaşmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

http://store.steampowered.com/hwsurvey/

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