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Windows 10 Pazarın Çeyreğine Hakim

windows 10 pazar payı

Piyasaya çıkmasından bir buçuk yıl sonra Windows 10 pazar payını yüzde 25'in üzerine çıkarmayı başardı. Net Applications isimli araştırma şirketinin raporuna göre, dört bilgisayardan biri artık Microsoft'un en yeni ve en büyük işletim sistemini tercih ediyor.

Windows 10, ilk dört haftasında 75 milyondan fazla bilgisayara kuruldu. İşletim sistemi 10 hafta sonunda 110 milyon, altı ay sonunda 200 milyon, sekiz ay sonra 270 milyon, dokuz ay sonunda 300 milyon, 11 ay sonunda 350 milyon ve 14 ay sonunda da 400 milyondan fazla kullacı tarafından kullanılmaya başlandı. Böylelikle Microsoft, "iki üç yılda Windows 10'u çalıştıran 1 milyar cihaz" hedefini de muhafaza ettiğini yineledi.

Windows 10, aralık ayında yüzde 24.36 oranında bir pazar payına hakimdi. Yükselişini sürdüren işletim sistemi, ocak ayıyla birlikte 0.94'lük bir artış göstererek, yüzde 25.30 pazar payına ulaştı. 

işletim sistemi pazar payları

Windows işletim sistemleri bütün pazarda yüzde 91.41 gibi devasa bir genişlikteyken, en çok kullanılan sistemler arasında başı çekmeye de devam ettiler. En çok kullanılan işletim sistemleri listesinin başında Windows 7 yer alırken, hemen arkasında Windows 10 ve onun ardında da Windows 8.1 kendilerine yer buldu. Bu süre içerisinde en büyük düşüsüyse yüzde 1'in altına düşen Windows Vista yaşadı. 

160 milyon tekil ziyaretçinin kullandığı işletim sistemlerine göre analizler yapmaya devam eden Net Applications, böylece Microsoft'un üzerinde ısrarla durduğu Windows 10'un payını yavaş da olsa arttırdığını bir kez daha göstermiş oldu.

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Yazar: - 02.02.2017

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