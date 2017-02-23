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Windows 10 Posta ve Takvim Uygulamaları Detaylı Olarak Güncelleniyor

Windows 10 Posta ve Takvim Uygulamaları Detaylı Olarak Güncelleniyor

Microsoft, Windows 10 Takvim ve Posta arayüzlerinde detaylı ve kullanışlı yenilikler yapacağını duyurdu. Bu güncellemenin servise edildiği de duyuruldu.

Bu güncellemeyle Windows 10 kullanıcıları daha detaylı ve Inbox odaklı yenilikler edinebilecekler. Özellikle posta servisine takvim üzerinden hızla ulaşabiliyor olmak bu uygulamaları PC üzerinde kullananları bir hayli mutlu edeceğe benziyor.

Kontak isimlerinin önüne "@ işareti" koyarak adreslere hızla ulaşmak, posta ve takvim detaylarını renklendirebilmek gibi yeni özellikler Inbox'da kullanıcılara binlerce ileti arasında farkındalık yaratmak için kolayca kullanılabilecek. Takvim uygulamasında gerekli etkinlikleri takip edebilmek için küçük resimlerde kullanılabiliyor.  

Microsoft'un açıklamasına göre, bu yeni değişiklikler tamamen kullanıcı tecrübeleri ve talepleri göz önüne alınarak derlenmiş. Bundan bir sene kadar önce Windows 10 Posta ve Takvim uygulamaları oldukça sorunlu ve kararlı çalışmayan uygulamalardı. Windows 10 kullanıcıları uygulamalardan memnun kalmayarak kullanmamayı yeğ tutuyorlardı. Microsoft Windows 10 işletim sisteminin bir bütün olarak kararlı çalışmasını hedeflediğinden, bu tür ek uygulamaları zaman içinde iyileştirdi. Yeni Posta ve Takvim uygulama güncellemeleri kullanıcılara servis edildi.

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Yazar: - 23.02.2017

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