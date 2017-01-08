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Windows 10 Arayüzü, Project Neon ile Daha Yakışıklı Olacak

Windows 10, Project Neon

Windows 10 bir süredir üzerinde çalıştığı grafik tasarım lisanı ve kullanıcı arayüzü Project Neon’u çok yakında hayata geçiriyor.

Neredeyse 2 seneye yakın Windows 10 kullanıyoruz, kullanıcı arayüzüne artık oldukça aşina olduğumuz su götürmez bir gerçek. Peki, Windows 10 arayüzünü tamamen değiştirse, şöyle uçan kaçan grafiklerle donatsa biraz Google Materyal Tasarım, biraz da Windows 7/8 zamanlarına doğru gitse ne dersiniz.

Project Neon

Ne olursa olsun 2 senedir aynı tasarıma bakmaktan sıkıldım diyorsanız Windows 10 Project Neon ile çok yakında tanışacaksınız. Bu noktada elimizde size gösterebileceğimiz tek örnek tasarım, Windows 10 Groove Music arayüzündeki beta değişiklik. Ancak bu küçük örnek bile Nisan ayında yapılması beklenen Redstone 2 güncellemesi için oldukça radikal görünüyor. Windows 10 Project Neon işletim sistemine kullanıcının keyfine ve zevkine göre değiştirebileceği temalar ekliyor. Şimdilik bunlardan bir tanesi “Acrylic” teması. Temalar bu örneklerden de anlaşılacağı gibi uygulamaların bütününe ya da belli kısımlara kullanıcı tarafından uygulanabiliyorlar.

Project Neon

Bu arada Project Neon’un Microsoft Hololens etkileşimleri ile de optimize edilmiş olduğunu da hatırlatalım. Yani, Project Neon bilgisayarınızdan ziyade Hololens ile beraber artırılmış geçeklik alanında da Windows 10 tasarımında yenilikler sunacak.

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Yazar: - 08.01.2017

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