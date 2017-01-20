Windows 10 Reklamlarla Beraber Ücretsiz Olabileceğinin Sinyallerini Veriyor

Microsoft Windows 10 işletim sisteminin yayılmasında hiç bu kadar ısrarcı olmamıştı. Yeni bir gelişme Windows 10 işletim sisteminin kullanıcıya reklam göstererek ücretsiz olabileceğinin de sinyallerini veriyor.

Windows 10 aslında bir süredir Başlangıç Menüsüne reklam sayısız reklam entegre ediyordu. Windows 10 yeni bir reklam gösterme tekniği geliştirerek, yeni güncellemesinde Chrome tarayıcıyla bütünleşen bir reklam sistemi kullanacak.

Chrome tarayıcıya dahil olacak Microsoft Kişisel Alışveriş Asistanı (Microsoft Personal Shopping Assistant) tanıdık ikonlara yerleşecek ve aşağıdaki gibi işlevsel olacak. Alışveriş asistanını tarayıcınıza yerleştirmeden gördüğünüz pencereden kurtulmak çok mümkün olamayacak. Aslında bu asistan uygulamsı yaklaşık bir yıldır etrafta dolaşıyor. Chrome tarayıcısının uygulama sayfalarında kendisi hakkında birçok şikayete de rastlamak mümkün. Alışveriş için bir fiyat karşılaştırma uygulaması görevini gören bu uygulama Windows 10 ile beraber kullanıcıya bazı "gereksiz" uygulamalar olarak algılanabilirler. Ancak var olan teorilerden biri, bu ve buna benzer reklam yayınlayan uygulamaların Windows 10'da daha fazla yer alacağı ve uygulamanın bu sistemi kabul edenler için ücretsiz ya da özel bir fiyatla satılabileceği. İşin özü reklam izlemeyi kabul edenler Windows 10'a daha az para verebilir ya da ücretsiz sahip olabilir.

Bu şimdilik sadece bir söylenti ancak söz konusu Windows 1o işletim sistemi olunca, Microsoft'tan her şeyi beklemek pek de şaşırtıcı değil.