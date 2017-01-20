?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımWindows 10 Reklamlarla Beraber Ücretsiz Olabileceğinin Sinyallerini Veriyor

Windows 10 Reklamlarla Beraber Ücretsiz Olabileceğinin Sinyallerini Veriyor

Windows 10 Reklamlarla Beraber Ücretsiz

Microsoft Windows 10 işletim sisteminin yayılmasında hiç bu kadar ısrarcı olmamıştı. Yeni bir gelişme Windows 10 işletim sisteminin kullanıcıya reklam göstererek ücretsiz olabileceğinin de sinyallerini veriyor.

Windows 10 aslında bir süredir Başlangıç Menüsüne reklam sayısız reklam entegre ediyordu. Windows 10 yeni bir reklam gösterme tekniği geliştirerek, yeni güncellemesinde Chrome tarayıcıyla bütünleşen bir reklam sistemi kullanacak.

windows 10 reklam

Chrome tarayıcıya dahil olacak Microsoft Kişisel Alışveriş Asistanı (Microsoft Personal Shopping Assistant) tanıdık ikonlara yerleşecek ve aşağıdaki gibi işlevsel olacak.  Alışveriş asistanını tarayıcınıza yerleştirmeden gördüğünüz pencereden kurtulmak çok mümkün olamayacak. Aslında bu asistan uygulamsı yaklaşık bir yıldır etrafta dolaşıyor. Chrome tarayıcısının uygulama sayfalarında kendisi hakkında birçok şikayete de rastlamak mümkün. Alışveriş için bir fiyat karşılaştırma uygulaması görevini gören bu uygulama Windows 10 ile beraber kullanıcıya bazı "gereksiz" uygulamalar olarak algılanabilirler. Ancak var olan teorilerden biri, bu ve buna benzer reklam yayınlayan uygulamaların Windows 10'da daha fazla yer alacağı ve uygulamanın bu sistemi kabul edenler için ücretsiz ya da özel bir fiyatla satılabileceği. İşin özü reklam izlemeyi kabul edenler Windows 10'a daha az para verebilir ya da ücretsiz sahip olabilir.

Bu şimdilik sadece bir söylenti ancak söz konusu Windows 1o işletim sistemi olunca, Microsoft'tan her şeyi beklemek pek de şaşırtıcı değil.

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Editöre Yaz:
Yazar: - 20.01.2017

Windows 10 Reklamlarla Beraber Ücretsiz Olabileceğinin Sinyallerini Veriyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın! Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın! NetherRealm Studios'un ilk Injustice başarısı göz önüne alındığında, pek çok kişi Injustice 2'nin hikaye ve oyun açısından sektöre getireceklerini…
Oyun Endüstrisi Geçen Yıl 30.4 Milyar Dolar Büyüdü Oyun Endüstrisi Geçen Yıl 30.4 Milyar Dolar BüyüdüABD oyun endüstrisi 2016 yılında, 2015'in başından itibaren 30.4 Milyar dolar kazandı. Oyun endüstrisi için kazançlı bir yıl olan 2016, aynı… Samsung Galaxy S8 Resmen Onaylandı Samsung Galaxy S8 Resmen OnaylandıAylardır Samsung Galaxy S8 sızıntıları ile dolu bir gündem takip ediyoruz. Tüm bu haberler Samsung Galaxy S8'in neredeyse "uğrunda ölünecek"…
Çocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yapan Anne Tutuklandı Cortana, Android telefonların Kilit Ekranı Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten