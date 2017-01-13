Windows 10 Şimdi de Çift Monitör Kullananların Belası Oldu

Dikkat! Windows 10 için yayınlanan KB3213986 numaralı bir güncelleme yaması çift monitör kullanıcılarının canını sıkıyor.

Bazı PC’lerde ekrana yansıyan görüntünün orantısız olarak monitörlere yansıdığı raporları geliyor. Aslında Microsoft’un konuyla ilgili bilgisi var ancak henüz bir önlem almış değil. Görünen o ki, şirket problemin daha da yayılmasını beklemeden bir önlem alacakmış gibi durmuyor. Oysa uzmanlar küçük bir yamanın bu sorunu gidereceğine inanıyorlar.

Öte yandan kullanıcılar, Microsoft’un kaliteyi artırmak adına yapılan güncellemeler yerine, var olan sistemin çalışmayan ve sorun çıkaran taraflarının iyileştirilmesini tercih ediyorlar. Bu yukarıda rapor edilen çift monitör çözünürlük sıkıntısının bu tip problemlerden biri olduğu, bir an önce giderilmesi gerektiği hakkında çok sert eleştir ve iletilerin yer aldığı grafik forumlarının sayısı gittikçe artıyor.

Microsoft bu güncellemeyi Fast Ring’e dahil olan kullanıcıları aldığını, olgunlaşmamış bir güncelleme olduğunu belirtirken, büyük olasılıkla güncellemeyi düzetmek içim Slow Ring’de yayınlandıktan sonra çaresine bakacak.

Windows 10 Yapı 15002 Güncellemesi Birçok Yenilikle Geliyor

Windows 10 Arayüzü, Project Neon ile Daha Yakışıklı Olacak

Windows 10 Oyun Modu Ufukta Göründü