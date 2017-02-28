Windows 10, Uygulama İndirme İşlemlerinize de Karışacak!

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının öyle önlerine gelen her kaynaktan uygulama ve program indirmesini kademeli olarak engelleyecek.

Microsoft bu stratejiyle hem Windows Mağazasına daha çok uygulama çekmeyi, hem de kullanıcıların daha güvenli kaynaktan indirmeler yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Aşağıda, yeni yapılacak güncellemeden sonra Windows 10'un Uygulamalar ve Özellikler menüsüne eklenecek olan seçenekleri görüyorsunuz. Bu seçenekler; Uygulamaları her yerden indir, Uygulama indirirken ilk Windows Mağazasını tercih et, Sadece mağazadan indirme yap, şeklinde düzenlenmiş.

Ancak bu seçeneklerden ilk ikisini seçerseniz işletim sitemi sürekli olarak size aşağıdaki pencereyi göstererek uyarılarda bulunacak, yani bu seçeneklerin opsiyonel olması sizi uyarılardan korumayacak, sürekli bir ikaz alacaksınız.

Microsoft bunun hem bir güvenlik önlemi, hem de kullanıcıların kaliteli ve seçkin uygulamalara yönlendirilmesi açısından faydalı olabileceğini düşünüyor. Böylelikle bilgisayara yeni başlayan birçok düşük seviyeli kullanıcının PC'lerine zararlı yazılım bulaştırmalarının da önüne geçilebilecek. Ayrıca Windows 10'a tüm Win32 uygulamaları opsiyonel olarak engelleyebilme özelliği de geliyor. Ancak bu da çoktan seçmeli bir tercih olacak.

Bu özellikler Nisan ayında gelmesi beklenen Windows 10 Creators Update (Windows 10 geliştirici güncellemesi) ile sistemlere gelecek.

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