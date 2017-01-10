Windows 10 Yapı 15002 Güncellemesi Birçok Yenilikle Geliyor

Windows 10 için geliştirilen yani sürüm güncelleme bünyesinde birçok yenilik barındırıyor. Bunlardan en önemlisi otomatik güncellemelerin durdurulması ve ötelenebiliyor olması.

Windows 10 Tasarımcı Güncellemesi 15002 ya da diğer adıyla Windows 10 Creators Update Insider üyeleri için Fast Ring üzerinden yayınladı. Windows 10 yapı 15002 işletim sisteminin güncellenirken bu işlemi 35 gün öteleyebilme fırsatı sunuyor. Ancak bu seçenek sadece Professional, Education ve Enterprise sürümleri için geçerli olacak. Bu öteleme seçeneği işletim sisteminin PC sürücüleri için de yine aynı sürümlerde öteleyebilme olanağı tanıyor. Böylece rahat çalışan sisteminizi zorla güncelleme yaparak zorlamak durumunda kalmıyorsunuz.

-Windows 10 Tasarımcı Güncellemesi 15002 sürümü Cortana’nın da işletim sistemine olan katkısına yeni yetenekler katıyor. Windows 10 15002 güncellemesini kurarken sanal asistan kurulumu hemen her evresinde devreye giriyor.

-Başlangıç menüsünde kullandığınız kutuları birer klasör haline de getirebilen yeni menü arayüzü de sürümle beraber gelen yeniliklerden biri.

-Windows 10 Tasarımcı Güncellemesi 15002 istenmeyen Flash uygulamaları da saptayarak çalışmalarını önleyebilen bir güvenlik supabına da sahip oldu. Böylece Microsoft Edge tarayıcının güvenliği daha da perçinlenmiş oldu.

-Windows 10 Tasarımcı Güncellemesi 15002 Ethernet ve LAN bağlantılar üzerinden VPN uygulamalar kurgulamayı da son derece basit kılan özellikler sunuyor.

-Windows 10 15002 güncellemesini işletim sistemiyle beraber gelen Windows Defender uygulamasında da aile kilidi, BSOD yerine detaylı GSOD (yeni mavi ekran) gibi güncellemelere de yer veriyor.

-Bununla beraber yüzlerce yeniliğin geleceği Windows 10 Tasarımcı Güncellemesi 1500, Nisan ayının ortalarında tüm PC’lere gelmiş olacak.

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