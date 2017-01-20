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Windows 10 Yeni Batarya Performans İyileştirme Arayüzünü Duyurdu

Windows 10 Yeni Batarya İyileştirme Uygulaması

Özellikle dizüstü bilgisayarlarda son derece önemli olan "batarya performansı" kontrollerine Windows 10 sonunda bir yenilik getiriyor. Yeni gelen Windows 10 sürüm 15014 güncellemesi ile yeni bir performans ayarı uygulaması sisteme dahil oluyor.

Son derece kullanımı kolay olan uygulama sağa sola hareket ettirilen yatay bir çubuktan ibaret. Daha önce bu ayarı kutucukları doldurarak yapıyor ve PC'mizin hangi güç modunda çalışmasını istediğimizi ayarlıyorduk. Aslında işlevsel olarak bataryanın durumuna ekstra bir katkı getirmeyen bu yeni arayüz, sadece kullanıcıya masaüstünde sağ tarafta altta bulunan görev yöneticisinden hızla ulaşılma imkanı veriyor. Onun için sadece kullanıcı arayüzünde bir yenilik olarak görülebilir.

windows 10 batarya performans ayarları

Eski ayarlar arayüzü

Bu ayar tüm PC'ler için de gelmeyecek, bu ayar şimdilik sadece Windows 10 işletim sistemi kurulu bilgisayarlar için geçerli olacak. Ancak zaman içinde tüm PC'ler için de kullanıma açılacak. Microsoft eski batarya ayar arayüzünden daha kullanışlı ve hemen ulaşılabilen bu seçeneğin kullanıcıları oldukça rahatlatacağını da savunuyor.

batarya performans

Yeni ayarlar eskisinden daha derli duruyor.

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Yazar: - 20.01.2017

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