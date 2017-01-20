Windows 10 Yeni Batarya Performans İyileştirme Arayüzünü Duyurdu

Özellikle dizüstü bilgisayarlarda son derece önemli olan "batarya performansı" kontrollerine Windows 10 sonunda bir yenilik getiriyor. Yeni gelen Windows 10 sürüm 15014 güncellemesi ile yeni bir performans ayarı uygulaması sisteme dahil oluyor.

Son derece kullanımı kolay olan uygulama sağa sola hareket ettirilen yatay bir çubuktan ibaret. Daha önce bu ayarı kutucukları doldurarak yapıyor ve PC'mizin hangi güç modunda çalışmasını istediğimizi ayarlıyorduk. Aslında işlevsel olarak bataryanın durumuna ekstra bir katkı getirmeyen bu yeni arayüz, sadece kullanıcıya masaüstünde sağ tarafta altta bulunan görev yöneticisinden hızla ulaşılma imkanı veriyor. Onun için sadece kullanıcı arayüzünde bir yenilik olarak görülebilir.

Eski ayarlar arayüzü

Bu ayar tüm PC'ler için de gelmeyecek, bu ayar şimdilik sadece Windows 10 işletim sistemi kurulu bilgisayarlar için geçerli olacak. Ancak zaman içinde tüm PC'ler için de kullanıma açılacak. Microsoft eski batarya ayar arayüzünden daha kullanışlı ve hemen ulaşılabilen bu seçeneğin kullanıcıları oldukça rahatlatacağını da savunuyor.

Yeni ayarlar eskisinden daha derli duruyor.

İndir20 MB Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Microsoft'tan Bedava Kurumsal Windows 10 Yükseltmesi İçin Son Şans

Windows 10'da Artık e-Kitap Okunabilecek

Windows 10 Yapı 15002 Güncellemesi Birçok Yenilikle Geliyor

Windows 10 Arayüzü, Project Neon ile Daha Yakışıklı Olacak