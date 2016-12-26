?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımWindows 10 Yeni Yapılandırması 14997 Çok Yakında Geliyor

Windows 10 Yeni Yapılandırması 14997 Çok Yakında Geliyor

Windows 10 Yeni Yapılandırması 14997 Çok Yakında

Oldukça sık sürüm güncellemeleri yapan Windows 10’un yenilikler barındıran sürümü 14997’nin videosu internette yayınlandı. Windows 10 sürüm 14997 çok yakında Insider kullanıcılarından başlayarak cihazlarda güncellenmeye başlayacak.

Microsft geliştiricilerinin “rs_onecore_base” kod adıyla geliştirdiği sürüm şimdilik sadece Microsoft karargahında deneniyor. Onun için bu sürüme ulaşırsanız indirerek bilgisayarlarınıza kurmanız tavsiye edilmiyor. Sürüm henüz Windows Insider kullanıcılarına da açık değil ancak bir şekilde internette bu sürüme rastlamak mümkün olabiliyor. Geliştiriciler henüz tamamlanmamış olan Windows 10 sürüm 14997’nin indirilip kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Güncelleme Windows 10 kabuğunda, Cortana üzerinde ve Edge tarayıcısında pek çok yenilik içeriyor. Güncellemenin 2017 Ocak ayından itibaren önce Insider sürümü olarak PC’lere gelecek. O zamana kadar sabredip güncellemeleri daha güvenli deneyimlemek daha sağlıklı olacak.

Aşağıda yeni yılda gelmesi muhtemel yeniliklerin neler olabileceğine dair videoyu izleyebilirsiniz.

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Windows 10 Kullanıcıları Yeni Güncellemeyle Fotoğrafları Boyayabilecek

Microsoft'tan Windows 10'a Dair Önemli İtiraf

Editöre Yaz:
Yazar: - 26.12.2016

Windows 10 Yeni Yapılandırması 14997 Çok Yakında Geliyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Gresso Titanyum'dan Ürettiği Meridian Diamond Editon'ı Tanıttı Gresso Titanyum'dan Ürettiği Meridian Diamond Editon'ı Tanıttı Lüks telefonlar üretmesiyle tanınan Gresso, yeni şaheseri olan Meridian Diamond Edition'ı tanıttı. Adından da anlaşılaşağı üzere, Gresso'nun…
Apple Patent Davası Açılmadan Nokia Ürünlerini Mağazalarından Kaldırdı Apple Patent Davası Açılmadan Nokia Ürünlerini Mağazalarından KaldırdıApple, patent davası açılmadan Nokia ürünlerini mağazalarından çekme kararı aldı. Withings ürünlerini artık Apple mağazalarından almak… AWDNews, İsrail ve Pakistan Arasında Savaşa Neden Oluyordu! AWDNews, İsrail ve Pakistan Arasında Savaşa Neden Oluyordu!ABD başkanlık seçimleri sırasında doruğa çıkan yalan haber tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bugün bir haber sitesinin yaptığı "yalan…
BMW 200 Bine Yakın Aracını Geri Çağırıyor Valve, 2.1 Milyon Dolarlık Rekor Cezaya Çarptırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten