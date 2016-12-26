Windows 10 Yeni Yapılandırması 14997 Çok Yakında Geliyor

Oldukça sık sürüm güncellemeleri yapan Windows 10’un yenilikler barındıran sürümü 14997’nin videosu internette yayınlandı. Windows 10 sürüm 14997 çok yakında Insider kullanıcılarından başlayarak cihazlarda güncellenmeye başlayacak.

Microsft geliştiricilerinin “rs_onecore_base” kod adıyla geliştirdiği sürüm şimdilik sadece Microsoft karargahında deneniyor. Onun için bu sürüme ulaşırsanız indirerek bilgisayarlarınıza kurmanız tavsiye edilmiyor. Sürüm henüz Windows Insider kullanıcılarına da açık değil ancak bir şekilde internette bu sürüme rastlamak mümkün olabiliyor. Geliştiriciler henüz tamamlanmamış olan Windows 10 sürüm 14997’nin indirilip kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Güncelleme Windows 10 kabuğunda, Cortana üzerinde ve Edge tarayıcısında pek çok yenilik içeriyor. Güncellemenin 2017 Ocak ayından itibaren önce Insider sürümü olarak PC’lere gelecek. O zamana kadar sabredip güncellemeleri daha güvenli deneyimlemek daha sağlıklı olacak.

Aşağıda yeni yılda gelmesi muhtemel yeniliklerin neler olabileceğine dair videoyu izleyebilirsiniz.

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