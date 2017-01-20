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Windows 10'da Artık e-Kitap Okunabilecek

windows 10 e-kitap

Windows 10 bugün yine bir ara güncelleme aldı. Artık sürüm numarasını takip etmekten kafamızın karıştığı Windows 10'un, bu sürümünün numarası 15014.

Ne yalan söyleyelim her hafta bir Windows 10 güncellemesi yazmaktan yorulduk. Bu kez yapılan güncelleme özellikle e-kitap takip edenleri ilgilendiriyor. Windows 10 PC ve mobil cihazlarda e-kitap okumayı son derece kolaylaştıran bir güncelleme aldı. Güncelleme Windows Insider kullanıcıları için Fast Ring'den dağıtılmaya başlandı. Windows 10 mağazasından satın alınan e-kitapların başka bir uygulama kullanmadan işletim sistemi üzerinden okunabilmesini kolaylaştıran bu eklenti bu tür yayınları takip eden kullanıcıların işine yarayabilir. Cortanayla da bütünleşen bu özellik henüz Türkiye'de pek işimize yaramayacak. Güncelleme bir e-kitabın içinde içerik olarak bulunan her türlü video, kelime ya da bölüm başlıklarına Cortana sayesinde hızla ulaşılabilmesine olanak veriyor.

Yeni güncellemeyle gelen tek yenilik elbette sadece bu değil. Sürüm işletim sistemine bazı estetik özellikler de getiriyor. Ancak bu özelliklerin çoğu Cortanayı ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra sistem altyapısında işlevsel bazı düzenlemeler de yapılmış.

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Yazar: - 20.01.2017

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