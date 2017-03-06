Windows 10'da Oyun Oynayanlar Yaşadı

Windows 10 Insider platformuna dahil olan kullanıcılar, bu ilkbaharda oynayacakları oyunlardan daha çok keyif alacaklar. Özellikle Overwatch müdavimleri Windows 10 Oyun Modu güncellemesinin bahar aylarında oyunun tadını çıkaracaklar.

Eğer Windows üzerinde oyun oynayanlar bilirler, bazen arka planda çalışmasını tercih ettiğiniz Chrome, Skype ve benzeri birçok uygulamaları kapatmadan oyunların tadına tam olarak varmak çok da mümkün olmuyor. Hem tonlarca bildirim sistemi zorluyor hem de kendi kendine açılan bir sekme oyunun performansına sekte vurabiliyor.

Nisan ayında gelecek olan Windows 10 Creators Güncellemesi, bu tür sıkıntılara Oyun Modu ile son vermeyi vaat ediyordu. Microsoft artık bu tür sıkıntıların oyuncuların canını sıkmayacağının yeniden altını çizdi. Windows 10 Oyun Modu ile ilgili şimdiye kadar bazı testlerin yapıldığını ve Microsoft'un açıklamalarını biliyorduk. Win+G tuşu ile bu moda ulaşmak artık mümkün olacak. Bu güncelleme, Windows 10'daki Ayarlar menüsüne "Oyun" olarak adlandırılan ve Xbox logosu ile tanımlanan yepyeni bir bölüm getiriyor. Burada Game Bar, GameDVR ve Game Mod (Oyun Modu) ile ilgili ayarları değiştirebileceksiniz.

Ancak esas soru hangi oyunların performansının sistemlerle doğru orantılı olarak nasıl artacağıydı. Microsoft bunu da cevapladı.

Ocak ayında yukarıdaki tanıtım videosuyla tanıdığımız Windows 10 Game Mode, Yeni servis edilmiş olan Insider sürümünde test edilebiliyor. Ancak kararlı sürümüne Nisan ayında ulaşacağımız söyleniyor.

Game Mode, oyun yapımcısı Blizzard'ın son yıldızı Overwatch'a da önemli performans artışları getiriyor. Oyunda donmaların ve FPS değerlerinin hiç düşmeyeceği de gelen haberler arasında.

Windows 10 Oyuncuların Tercihi Olmayı Başardı

Windows 10 Game Mode Testleri Başladı

Windows 10 Oyun Modu Onaylandı