Windows 10'dan 'Karma Sanal Gerçeklik' Desteği Bu Ay Başlıyor

Microsoft, Windows 10 için karma sanal gerçeklik setleri hazırlamış ve bunların üreticiler tarafından PC'lerin yanında pazarlanmasının öncülüğünü yapmıştı.

Microsoft, çeşitli çevre birimleri üreten firmalarla ortaklık yaptığını geçen sene duyurmuş ve bu çevre birimlerini Windows Holografic ya da diğer adıyla "Karma Sanal Gerçeklik Seti" olarak Acer, ASUS, Lenovo, HP ve Dell gibi geliştiricilerle piyasaya süreceğini de açıklamıştı.

Windows 10'a bu "Karma Sanal Gerçeklik Seti" desteği, işletim sisteminin Creator’s Update güncellemesi ile geliyor. Kısaca çok az bir zaman kaldı diyebiliriz.

MR desteği (mixed reality) an itibarıyla bu ara birimlere sahip olmayan kullanıcılar için pek bir şey ifade etmeyecek ola da ileriye yönelik önemli bir özellik olarak artık Windows 10 işletim sistemlerinin bir parçası olacak. Acer, ASUS, Lenovo, HP ve Dell markası taşıyacak olan bu gözlük setleri de yaz aylarının başında 300 dolar gibi fiyat etiketleriyle piyasaya çıkacaklar.

11 Nisan 2017'de Windows 10 Creator’s Update güncellemesi yayınlandığında işletim sistemine, Microsoft'un geliştiriciler için VR ve AR oyun geliştirmelerini daha mümkün kılacak "Karma Sanal Gerçeklik Seti" desteğini de dahil edecek.

Bu arada, Microsoft'un Project Scorpio isimli yeni bir konsol projesinin de bu yıl sonunda çıkacağını düşünürsek, şirketin bu projeye AR, VR ve Hololens desteği vermek için hazırlıklarına başladığı da kolayca anlaşılabiliyor.

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