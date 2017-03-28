Windows 10'u 10 Milyon Kişi Test Ediyor

Microsoft’un yeni nesil işletim sistemi Windows 10, 400 milyondan fazla cihazda çalışıyor. Peki, Windows 10’un gelişmesine katkıda bulunan kaç kişi var? Windows Insider programına dahil olan kullanıcı sayısı şaşırtıyor.

190 ülkede 400 milyonu aşkın cihazda çalışan Microsoft Windows 10 işletim sisteminin geliştirilmesinde büyük rol oynayan Windows Insider kullanıcılarının sayısı resmi olarak açıklandı. Çoğunluğu hayranların oluşturduğu, hızlı ve etkili geri bildirimlerde bulunarak mühendislere büyük yardımları dokunan test kullanıcılarının sayısı 10 milyona ulaşmış.

Microsoft’un Windows ve Cihazlar Grubu Kurumsal Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Windows Insider Önizleme yapılarını takip eden dikkatli kullanıcıların geri bildirimlerine yönelik olarak “Öğrendiğim; hayran yaratamazsınız, onları kazanmanız gerekir.” diyor. Siz de Windows Insider programına dahil olarak Windows 10'un yeni özelliklerini herkesten önce deneme şansına sahip olabilirsiniz. Tabii ki; Windows 10 Insider yapılarında çeşitli sorunlarla karşılaşmayı göze alarak...

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