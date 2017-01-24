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Windows 10'un Başarısını Gölgeleyen Tek Bir Rakibi Var: Windows 7

Windows 10'un Başarısını Gölgeleyen Windows 7

Microsoft Windows 10'un 1 milyar kullanıcıya ulaşabilmesi adına kullanıcılarına çektirmediği cefa kalmadı. Bir bakıma kendince başarılı oldu da sayılabilir. Ama hala istediği pazar hedefine henüz ulaşamayan Windows 10'un kaderini belirleyecek son sözü Windows 7 severler belirleyecek.

CES 2017 fuarında bu yıl tonlarca yeni cihaz tanıtıldı. Özellikle dizüstü PC'ler önümüzdeki yıl Windows 10 işletim sistemi kullanıcı oranının ne kadar artabileceğine dair umut veriyor. Ancak hala işletim sistemi ekosisteminde Windows 7 kullanıcıları Windows 10'un geleceğini gölgeliyorlar.

2016 yılının Aralık ayında ölçümlenen işlerim sistemi kullanım istatistiklerine göre, Windows 7 hala yüzde 48 oranında kullanılmaya devam ediyordu. 2015 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 61 olarak belirlenmişti. Görünen o ki, Windows 7 kolay kolay terk edilen bir işletim sistemi değil. Her ne kadar Microsoft desteği kestiğini defalarca duyursa da nedense Windows 7 sevgisinin önüne geçmekte zorlanıyor.

Microsoft Windows 10 işletim sistemini 2018 yılında 1 milyar cihaza kurmayı başarırsa belki o zaman Windows 7 kullananları daha hızlı bir şekilde yeni platforma daha kolay çekebilir. Ancak görünen o ki, Windows 10'un en büyük rakibi uzun süre yine Windows 7 olarak kalacak gibi.

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Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

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Yazar: - 24.01.2017

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