?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımWindows 10'un Görüntü İçinde Görüntü Modu Onaylandı

Windows 10'un Görüntü İçinde Görüntü Modu Onaylandı

Windows 10 Resim İçinde Resim

Microsoft, Windows 10 için yeni özelliği görüntü içinde görüntü (picture in picture) modunu onayladı. Bu, kullanıcıların aynı anda birden çok uygulama ile çalışmasını, özellikle video ile ilgili bir işte çalıştıklarında daha kolay hale getirecek. Bu özellik resmen Compact Overlay olarak adlandırılıyor ve Windows 10 Insider Preview Build 15031'de yer alıyor.

Compact Overlay, Windows 10 kullanıcılarının bir uygulamayı diğer tüm uygulamaların üzerine sabitlenebilen küçük bir pencerede çalıştırmalarını sağlıyor. Bu özellik, normal bir pencere gibi çalışmayı engelleyen şekilde değil de, her zaman ki görünümünde olmasına olanak veriyor.

Açıkçası görüntü içinde görüntü modu birden fazla yol için kullanışlı olabilir. Örneğin, Skype'da biriyle konuşurken böyle küçük bir pencereyi açık tutabilir ve diğer pencerelerde başka işlerle ilgilenebiliriz. Microsoft, Compact Overlay pencerelerinin diğer yollarla da normal pencereler gibi çalışacağına işaret ediyor; bu nedenle geliştiriciler, uygulamaları bu özellikle uyumlu olacak şekilde düzenlemeyi daha kolay buluyor. 

Şimdilik Windows Insider'da gördüğümüz bu özellik, muhtemelen birkaç hafta içinde gelecek olan Windows 10 Creators Update ile tüm kullanıcılara açılacak. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz?

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Fallout Shelter, Windows 10 ve Xbox One Üzerinde Oynanabiliyor!

Windows 10 Cloud ISO Kalıpları Sızdırıldı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.02.2017

Windows 10'un Görüntü İçinde Görüntü Modu Onaylandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Nokia N Serisi Yeniden Hayatımıza Girebilir Nokia N Serisi Yeniden Hayatımıza Girebilir HMD Global, milyonlarda Nokia fanının hayallerini gerçekleştirmeyi kafasına koymuş görünüyor. Nokia'nın 2012 yılında son üyesini piyasaya…
Facebook'un Açığını Bulan Türk Tamindir'e Konuştu! Facebook'un Açığını Bulan Türk Tamindir'e Konuştu!Bilindiği üzere Facebook'un her yıl yayınladığı bir Whitelist bulunuyor. Bu liste, Facebook'un açıklarını bularak sorumlu bir şekilde bildiren… FBI, Artık Google Hesaplarına Erişebilecek FBI, Artık Google Hesaplarına ErişebilecekFederal Araştırma Bürosu’nun (FBI) Google’ın ABD dışındaki e-posta sunucularındaki verilere erişim talebi Philadelphia Bölgesel Mahkemesi…
Google, Yakında Binlerce Uygulamayı Play Store'dan Silebilir Red Bull 'Son Şampiyon' Dota 2 Turnuvasının Kazananı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten