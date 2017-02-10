Windows 10'un Görüntü İçinde Görüntü Modu Onaylandı

Microsoft, Windows 10 için yeni özelliği görüntü içinde görüntü (picture in picture) modunu onayladı. Bu, kullanıcıların aynı anda birden çok uygulama ile çalışmasını, özellikle video ile ilgili bir işte çalıştıklarında daha kolay hale getirecek. Bu özellik resmen Compact Overlay olarak adlandırılıyor ve Windows 10 Insider Preview Build 15031'de yer alıyor.

Compact Overlay, Windows 10 kullanıcılarının bir uygulamayı diğer tüm uygulamaların üzerine sabitlenebilen küçük bir pencerede çalıştırmalarını sağlıyor. Bu özellik, normal bir pencere gibi çalışmayı engelleyen şekilde değil de, her zaman ki görünümünde olmasına olanak veriyor.

Açıkçası görüntü içinde görüntü modu birden fazla yol için kullanışlı olabilir. Örneğin, Skype'da biriyle konuşurken böyle küçük bir pencereyi açık tutabilir ve diğer pencerelerde başka işlerle ilgilenebiliriz. Microsoft, Compact Overlay pencerelerinin diğer yollarla da normal pencereler gibi çalışacağına işaret ediyor; bu nedenle geliştiriciler, uygulamaları bu özellikle uyumlu olacak şekilde düzenlemeyi daha kolay buluyor.

Şimdilik Windows Insider'da gördüğümüz bu özellik, muhtemelen birkaç hafta içinde gelecek olan Windows 10 Creators Update ile tüm kullanıcılara açılacak. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz?

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