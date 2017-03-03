?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımWindows 10'un Nefesi Kesildi

Windows 10'un Nefesi Kesildi

Windows 10'un Büyüme Nefesi Kesildi

Microsoft, Windows 10'un dünya çapında bir işletim sistemi olmasını sağlamak için çok fazla vakit ve para harcıyor. Windows 10 zengin ve güvenli bir hale gelsin diye yazılım mühendislerine milyon dolarlar döküyor.

Windows 10'un küresel pazarla bütünleşebilme hızı ve oranı bu yüzden Microsoft için son derece önemli. Raporlara göre Windows 10, 2017 Şubat ayı itibarıyla yüzde 25.19 bir büyüme oranı yakalamış durumda. Ancak bu sene Ocak ayında yapılan ölçümlerde bu oran yüzde 25.30 olarak raporlanmıştı.

Windows 10'un Büyüme Nefesi Kesildi

Bu basit hesapla, Şubat ayında Windows 10'un yayılma hızının bir duraklama evresine girdiğini söylemek mümkün. Öte yandan, Windows 10'un en büyük rakibi Windows 7'de yüzde 48.41 oranıyla geçtiğimiz Ocak ayından daha çok tercih edilir olmuş. Ocak ayında Windows 7 kullanım oranı yüzde 47.2 olmuştu. 

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

İndir
Windows 10 Teknik Önizleme
Windows 10 Teknik Önizleme Windows 10 Teknik Önizleme

Microsoft, Windows 10 Yapı 15046 Güncellemesi için ISO Kalıbını Yayınladı

Windows 10 Güncellemelerden Sonra PC'leri Yeniden Başlatmayacak

Editöre Yaz:
Yazar: - 03.03.2017

Windows 10'un Nefesi Kesildi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Overwatch'un Yeni Tank Karakteri 'Orisa' ile Tanışın Overwatch'un Yeni Tank Karakteri 'Orisa' ile Tanışın Blizzard Entertainment'ın popüler FPS oyunu Overwatch, güçlü bir Tank karakteri olan oyunun 24. kahramanı Orisa'yı bünyesine ekliyor. Yeni yayınlanan…
Dünya'nın En Yüksek Kapasiteli USB Belleği Türkiye'de Dünya'nın En Yüksek Kapasiteli USB Belleği Türkiye'deKingston Digital tarafından üretilen, Dünya’nın en büyük kapasiteli USB belleği, DataTraveler Ultimate GT Türkiye’de satışa sunuldu. 2 TB’lık… Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler Geldi Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler GeldiGeçtiğimiz gün Google, yeni sohbet uygulaması Google Allo'ya harika özellikler ekledi. Google Allo güncellemesiyle birlikte, artık GIF kütüphanesi…
Google Asistan Android Nougat ve Marshmallow Cihazlara Geliyor Yeni Bir Walking Dead Oyunu Geliştiriliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten