Windows 10'un Nefesi Kesildi

Microsoft, Windows 10'un dünya çapında bir işletim sistemi olmasını sağlamak için çok fazla vakit ve para harcıyor. Windows 10 zengin ve güvenli bir hale gelsin diye yazılım mühendislerine milyon dolarlar döküyor.

Windows 10'un küresel pazarla bütünleşebilme hızı ve oranı bu yüzden Microsoft için son derece önemli. Raporlara göre Windows 10, 2017 Şubat ayı itibarıyla yüzde 25.19 bir büyüme oranı yakalamış durumda. Ancak bu sene Ocak ayında yapılan ölçümlerde bu oran yüzde 25.30 olarak raporlanmıştı.

Bu basit hesapla, Şubat ayında Windows 10'un yayılma hızının bir duraklama evresine girdiğini söylemek mümkün. Öte yandan, Windows 10'un en büyük rakibi Windows 7'de yüzde 48.41 oranıyla geçtiğimiz Ocak ayından daha çok tercih edilir olmuş. Ocak ayında Windows 7 kullanım oranı yüzde 47.2 olmuştu.

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