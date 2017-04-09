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Windows Insider Programı Genişledi

Windows Insider for business

Microsoft, birkaç yıl önce uygulamaya başladığı Windows Insider programının alanını genişletti. Eskiden sadece kişisel bilgisayarlardan kayıt olunabilen bu programa, artık iş bilgisayarları üzerinden de kayıt olunabilecek. 

Microsoft'un 2014 yılında başlattığı Windows Insider programına, daha ilk günlerden milyonlarca insan kayıt olmuştu. Windows 10'a gelecek güncellemelerin önceden denenmesini sağlayan bu program birçok kişi tarafından beğenilse de küçük bir sorunu da vardı: Insider'a kayıt olmak için mutlaka kişisel bilgisayarınızı kullanmanız gerekiyordu. Fakat çalışılan kurumlar tarafından verilen bilgisayarlarda da Insider'ı kullanmak isteyenler, Microsoft'a bu isteklerini uzun süredir iletiyorlardı. 

Bütün bu çağrılara cevap veren şirket, Windows Insider for Business isimli yeni bir program daha başlattı. Bu programla birlikte kullanıcılar, şirketleri tarafından kendilerine sağlanan bilgisayarlarda da Insider'ı kullanma şansı etmiş olacaklar. Windows Insider for Business da ilk platforma benzer şekilde çalışacak. Güncellemeleri erkenden alan kişiler, bu güncellemelerde bir sorun olup olmadığını kontrol edecekler ve güncelleme herkes için yayınlanmadan önce Microsoft'a bu konu hakkında bilgilendirme yapabilecekler. 

Daha önce Windows Insider programına kayıt olanlar için yeni bir güncellemenin çıktığını da tekrar hatırlatalım. Microsoft Blog üzerindeki yazıdan ayrıntılarını görebileceğiniz bu güncellemeyi, yine aynı yazıda yer alan yönlendirmeleri takip ederek, herkesten önce edinebilirsiniz. 

İndir20 MB
Windows 10
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Windows 10 Insider Kullanıcılarının Beklediği Güncelleme Yayınlandı

Windows 10 Creators Güncellemesini Bugünden İndirip, Hemen Kurabilirsiniz!

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Yazar: - 09.04.2017

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