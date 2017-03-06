Windows Kötücül Yazılımı Android Mağazasının Canını Yaktı

Temel olarak Windows üzerinde etkili olması gereken bir kod parçacığı, Google Play üzerinde 132 Android uygulamasının kaldırılmasına yol açtı.

Her ne kadar uzun zamandır kullanıyor ya da birçok sürüme olsa da Android işletim sisteminin her buluttan nem kaptığını söylemek hiç de yanlış değil. Gooligan adı verilen bir kötücül yazılımın 2016'da Android telefonlarını yaptıklarını gördükten sonra Android ve kötücül yazılım kelimeleri geçen haber içimizi titretiyor.

Bu sefer bir HTML kod parçacığının HTML yazılımlarını içine kendini enjekte etmesiyle ortaya çıkan malware yüzünden Google Play 132 uygulama ve oyunu yayından kaldırmak zorunda kaldı. Normal şartlar altında HTML5 kodları Windows üzerinde kullanıldığından, suçu Windows'a atmak işin kolay tarafı ancak mantıksız olduğu da söylenemez.

Iframe kod diznlerinin içine kendin yerleştiren bu yazılım, doğal olarak HTML5 alt yapısı kullanan uygulamaların bozulmasına yol açıyor. IFrame yapısı herhangi başka kaynakta bulunan bir sayfayı ya da medyayı kendi web sayfanızda bir pencere içerisinde göstermek istiyorsanız kullanabildiğiniz bir yöntem. İstediğiniz içeriği olduğu gibi kendi HTML kodlarınızın içine gömebilmenize olanak tanıyor.

Bir uygulama geliştiricisi oluşturduğu uygulamaların HTML5 kodunda yer alan tüm iframe'lerin içine kendi kendini ekleyen bu yazılımdan oldukça etkilenmiş. Tamamımı HTML5 kullanılarak geliştirilmiş bu uygulamalar çoğunlukla nakış işleme, yün örme ve bunlar gibi eğitim setlerinden oluşuyor. Ama bu sayfaların içinde kendine küçük iframe'ler oluşturarak içine yuvalanabilen yazılım, maalesef uygulamaların Google Play'den kovulmasına yol açmış. Bu iframe'ler farklı kötücül yazılımları akıllı telefonlara davet edebiliyormuş, Google'da tüm bu yazılımları marketten dışarı atmış.

Yeni Kötücül Yazılımlar Yüzünden Bir Milyon Google Kullanıcısı Tehlikede

Google Play Store Dışında Hiçbir Yerden Uygulama İndirmeyin!