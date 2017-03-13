Windows Mağazası Artık Uygulamaları Yüklemeden Önce Denemenizi Sağlıyor

Microsoft, Windows 10'da gösterilen tüm Windows uygulamalarının kullanıcılar tarafından önce denenip, sonra yüklenmesini sağlayan bir hizmet tanıttı.

Windows 10 bir süredir Windows Uygulama Mağazasında reklamlar gösteriyor, bu reklamlar artık tamamen kullanıcı tarafından önce denebiliyor oluyor. Bugün yayınlanan habere göre, Microsoft "denenebilir uygulamalar" servisini kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Windows 10'un bu yeni özelliği ile birlikte uygulamaların reklamlarına tıklandığında seçilen uygulama bilgisayarlara indiriliyor ve kullanıcılar uygulama ya da oyunları önce deneyebiliyorlar. Uygulamalar yaklaşık 3-4 dakikada indirilerek denenebilecek şekilde geliyorlar.

Bu yeni servis, bir uygulamanın kullanıcının gerçekten işine yarayacak mı ya da yaramayacak mı anlamasını sağlıyor. Aslında sistem Google'ın Android cihazlar için sunduğu Instant Apps sisteminden çok da farklı değil. Instant Apps, bir uygulamayı denemenize olanak tanıyor ve kullanıcıları "yükle beğenmezsen kaldır" zahmetinden kurtarıyordu. Google bu servisini I/O 2016'da tanıtmıştı. Artık benzer bir servis Windows Mağazasında da hizmet veriyor olacak.

Ancak Windows Mağazasında bu servis Google Instant Apps'dan daha kısıtlayıcı özelliklere sahip. Uygulamalar sadece 3-4 dakika kadar denebiliyor olacaklar.

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