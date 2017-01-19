Windows Password Kracker, unuttuğunuz Windows parolanızı geri kazanmanızı sağlayan bir yazılımdır. Şifrelerinizi tekrardan açığa çıkarmanızı sağlayan Windows Password Kracker ile önemli işler başarabiliyorsunuz.

Masaüstü bilgisayarlarınızın açılış parolasını unuttuysanız Windows Password Kracker yardımınıza koşuyor. Güçlü ve basit bir yapısı bulunan Windows Password Kracker ile unuttuğunuz ya da kayıp ettiğiniz Windows parolalarınızı geri kazanabiliyorsunuz. Windows'un hash algoritmaları kullanarak şifrelediği parolalarda Reverse Engineering yaparak şifrelerinizi size gösteren Windows Password Kracker, hayat kurtayıcı rol üstleniyor. Oldukça basit bir kullanımı bulunan ve kullanıcılara göre farklı şifreleri ayırt edebilen program, orjinal şifrelerinize ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca program ile şifrelerinizi ortadan kaldırabilir ve açılışta şifre sorulmamasını da sağlayabilirsiniz. Oldukça önemli bir araç olan Windows Password Kracker mutlaka bilgisayarlarınızda olması gereken bir programdır.

Windows Password Kracker aracını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.