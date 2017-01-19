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Windows Password Kracker
TamindirWindowsGüvenlikŞifrelemeWindows Password Kracker - Unutulan Windows Parolalarını Kurtarma Programı

Windows Password Kracker

4.0
Windows Password Kracker İndir Hemen İndir

3.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Windows Password Kracker
Windows Password Kracker
Windows Password Kracker

Güçlü ve minimal yapısıyla unuttuğunuz parolalarınızı geri kazanmanızı sağlıyor

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Windows Password Kracker, unuttuğunuz Windows parolanızı geri kazanmanızı sağlayan bir yazılımdır. Şifrelerinizi tekrardan açığa çıkarmanızı sağlayan Windows Password Kracker ile önemli işler başarabiliyorsunuz.

Masaüstü bilgisayarlarınızın açılış parolasını unuttuysanız Windows Password Kracker yardımınıza koşuyor. Güçlü ve basit bir yapısı bulunan Windows Password Kracker ile unuttuğunuz ya da kayıp ettiğiniz Windows parolalarınızı geri kazanabiliyorsunuz. Windows'un hash algoritmaları kullanarak şifrelediği parolalarda Reverse Engineering yaparak şifrelerinizi size gösteren Windows Password Kracker, hayat kurtayıcı rol üstleniyor. Oldukça basit bir kullanımı bulunan ve kullanıcılara göre farklı şifreleri ayırt edebilen program, orjinal şifrelerinize ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca program ile şifrelerinizi ortadan kaldırabilir ve açılışta şifre sorulmamasını da sağlayabilirsiniz. Oldukça önemli bir araç olan Windows Password Kracker mutlaka bilgisayarlarınızda olması gereken bir programdır.

Windows Password Kracker aracını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
6
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
SecurityXploded

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