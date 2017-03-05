Windows Phone 2021'de Dibi Görecek

Analiz şirketi IDC, yayınladığı yeni raporla Windows Phone platformunun Windows 10 Mobile da dahil olmak üzere düşüşünü sürdüreceğini ve 2021 yılında pazar payının yüzde 0.0 olacağını öne sürdü.

Windows Phone'un bu sene yüzde 1.1'lik pazar payına kadar düşmesi bekleniyor. Bu pazar payı da yaklaşık olarak 1.8 milyon telefonun piyasada olması anlamına geliyor. Raporda belirtildiği gibi pazar payı 2021 yılında 0.0'a kadar düşerse, bu da 800,000 kadar telefonun markette bulunacağını gösteriyor.

Diğer yandan IDC, Android platformunun pazar payındaki liderliğini sürdüreceğini de ön görüyor. Bu yıl 1.3 milyar telefonla pazardaki yerini sağlamlaştıran Android'in, 2021 yılında 1.5 milyar telefon marketteki yerini alması bekleniliyor. Android hemen ardındaki yerini koruması beklenen iOS da 2017'de 226 milyon telefonla pazardaki yerini alırken, 2021 yılın bu sayının 258 milyona kadar yükseleceği düşünülüyor.

Windows Phone'un dibi boylamasının temel sebebini Microsoft'un bu platformdan desteğini çekmesi olarak gösteren IDC, şirketin yeni ürünler üretmekten kaçınması ve üçüncü parti üreticileri desteklemekten kaçınmasının, pazar paylarında en sona kadar gitmesinin temel etken olduğunu da söylüyor.

Tüm bu tahminlere rağmen Microsoft, akıllı telefon pazarında son bir deneme daha yapmak istiyor. Yakın zaman sonra resmi olarak duyurulması beklenen Surface Phone ile son bir deneme daha yapması beklenen şirket, beklediği ilgiyi görürse pazardaki yerini Surface Phone ile sağlamlaştırmak istiyor.

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