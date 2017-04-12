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Windows Vista Resmen Öldü, Sıra Windows 7'ye Geliyor

Windows Vista Resmen Öldü

İşletim sistemi olarak 10 yıl önce servis edilen Windows Vista, artık resmen tarihin dijital sayfalarına gömüldü.

Microsoft tarafından 11 Nisan 2017 itibarıyla piyasa sürülen Windows Vista, artık ölü bir işletim sistemi olarak ilan edildi.  Dün uzatılmış destek süresinin de sonuna gelen Windows Vista, artık Microsoft tarafından desteklenmeyecek. Kısaca bu işletim sistemini kullanmaya devam edecekseniz, maalesef türlü güvenlik tehditlerine karşı güncellemelerden de mahrum kalacaksınız. Dış tehditlere karşı Windows Vista, güvenlik, işletim sistemi güncellemeleri ile hotfix yamalarını artık alamayacak. Bu durum, işltim sistemini tamamen güvensiz kılacak.

Windows 7 Desteği de Sona Erecek

Bundan böyle, Vista için kullandığınız uygulamalar da bu işletim sistemi için yazılım desteği vermeyecekler. Winodows'un popüler işletim sistemi Windows 7 için de aynı durum, 2020 yılının Ocak ayında söz konusu olacak.

Fakat bu çok içinizi karartmasın, eğer tekrar Windows deneyimine devam etmek istiyorsanız, elbette Microsoft, kullanıcıların güvende olması için Windows 10'a geçmenizi öneriyor.

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Yazar: - 12.04.2017

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