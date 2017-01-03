Windows XP Yükselişe Geçti

Normalde 15 yıllık bir işletim sisteminin artık kullanıcılar tarafından tercih edilmeyeceğini ya da yeni sistemlere geçeceklerini düşünürsünüz; ancak Windows XP son günlerde kullanım oranında yükselişe geçti.

NetMarketShare isimli bir araştırma şirketi tarafından Aralık 2016'ya dair hazırlanan verilerde, dünya üzerinde kullanılan işletim sistemlerinin bütün oranları ve kullanıcı sayıları yer alıyor. Açıklanan bu rapora göre, geçtiğimiz ay içerisinde halihazırda bütün işletim sistemi pazarının yüzde 9'luk kısmını oluşturan Windows XP'nin düşüşe geçmek yerine yükseldiği ortaya çıktı.

15 yıl önce piyasaya çıkmasına ve kendisinden sonra birçok yeni işletim sisteminin piyasaya sürülmesine rağmen Windows XP hala dünyanın en çok tercih edilen üçüncü işletim sistemi olmaya devam ediyor. Windows XP, Nisan 2014'ten bu yana güncelleme desteği almıyor. Yani Microsoft, işletim sisteminde oluşan hataları ya da güvenlik açıklarını düzeltmek için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Haliyle bu da XP kullanıcıları için büyük güvenlik tehditlerini de beraberinde getiriyor.

Yine de tüm bu güvenlik tehditlerine rağmen, Windows XP'nin kullanıcı sayısı temmuz ayından bu yana artış gösterdi. Mayıs 2016'da yüzde 10.09 pazar payından 9.78'e düşen işletim sistemi, haziran ayında tekrar yükselişe geçti ve yüzde 10.34 pazar payına ulaşmayı başardı. Ardından yaşanan düzenli düşüş ile birlikte kasım ayında 8.63'e gerileyen kullanım oranı, beklenmedik şekilde aralıkta tekrar yükselerek, yüzde 9.07'yi gördü.

Tüm bu rakamlar Windows XP'nin güncelleme desteğinin kesildiği Nisan 2014'ten bu yana pazar payını %1.07 arttırdığını gösteriyor. Üstelik tam bu zaman aralığında Microsoft, Windows 10'a geçilmesi yönünde daha önce eşi görülmemiş bir pazarlama kampanyası başlatmıştı...

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