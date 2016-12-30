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Windows'un Meşhur Mavi Ekranı Değişiyor

Windows'un Meşhur Mavi Ekranı Değişiyor

Windows işletim sistemi üzerinde ne zaman işler yolunda gitmese karşımıza çıkan mavi ekran yıllar sonra değişim geçiriyor. İlk olarak Windows NT 3.1 ile 1993 yılında karşımıza çıkmaya başlayan BSOD - Blue Screen of Death - Ölümün Mavi Ekranı olarak adlandırılan bu hata ekranı herhangi bir donanımsal problem çıktığında, bilgisayarınızda yüklü yazılımlar ve sürücüler farklı hatalara sebep olduğunda ortaya çıkıyordu. Hatta bu hata ekranının yarattığı kabus hayatlarımıza o kadar dahil olmuştu ki "Mavi ekran vermek" adlı deyimi kullanmaya başlamıştık.

Windows 10 için önümüdeki dönemde yayınlanacak olan Windows 10 Creators Update adlı kapsamlı güncelleme işletim sistemi için birçok yenilik ve değişim getiriyor. Bu değişimlerden bir tanesi güncellemenin önizleme sürümünde tespit edildi. Windows'un vazgeçilmez parçası olan mavi ekran seneler sonra renk değiştiriyor ve yeşil ekran olarak karşımıza çıkıyor:

Windows'un Meşhur Mavi Ekranı Değişiyor

Microsoft yetkilileri de klasik mavi ekranın renk değiştirmiş olduğunu onayladılar. Bu değişikliğin sebebi ise henüz açıklanmadı. Microsoft muhtemelen yeni günmcelleme ile birlikte ortaya çıkacak problemleri daha kolay tespit edebilmek için böyle bir değişiklik yapmış olabilir.

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Yazar: - 30.12.2016

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