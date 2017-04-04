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Wire SorryBro
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Wire SorryBro

(Android)
Wire SorryBro İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Wire SorryBro
Wire SorryBro
Wire SorryBro
Wire SorryBro
Wire SorryBro

Engeller arasında ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Wire SorryBro, piyasaya sürdüğü oyunlarla bizi ekranların başına kitleyen ve çileden çıkaran Ketchapp'ın bir başka oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda tahmin edebileceğiniz gibi yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Ünlü Ketchapp şirketinin yeni mobil oyunu olan Wire SorryBro, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sonsuz beceri oyunudur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Refleks ölçen oyunda esnek animasyon ve hoş müzikler yer alıyor. Tek dokunuş ile oynanan oyunda dikkatli olmalı ve engellere çarpmamalısınız. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Wire SorryBro oyunu sizleri bekliyor.

Hoş görselleri ve etkileyici müzikleriyle karşmıza çıkan oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak. Zorlu engeller arasında ilerlemeye çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara çıkıyorsunuz. İnternetsiz de oynayabileceğinz Wire SorryBro'yu boş zamanlarınızda oynayabilirsiniz.

Wire SorryBro oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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