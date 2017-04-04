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Wire SorryBro
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Wire SorryBro

(iOS)
Wire SorryBro İndir Hemen İndir

175 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Wire SorryBro
Wire SorryBro
Wire SorryBro
Wire SorryBro
Wire SorryBro

Zorlu engelleri aşmaya çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 32 dakika önce

Wire SorryBro, popüler oyun şirketi Ketchapp'ın yeni bağımlılık yapan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı benzerleri gibi reflekslerinizi ölçen oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Sonsuz kurguya sahip bir beceri oyunu olan Wire SorryBro, sizleri bekliyor. Oyunda dikkatli olmalı ve engeller arasında süzülerek ilerlemelisiniz. Diğer nesnenelere çarpmamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Farklı zorlukta bölümlerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Hoş müziklere de sahip olan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar ölçebiliyorsunuz. Engellerden kaçmaya yönelik bir beceri oyunu olan Wire SorryBro'yu boş zamanlarınızda oynayabilir ve can sıkıntınızı bir nebze olsun geçirebilirsiniz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz.

Birbirinden renkli dünyalarda geçen oyunda hoş ve etkileyici görseller yer alıyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak. Liderlik tablosunun da yer aldığı Wire SorryBro'yu sakın kaçırmayın.

Wire SorryBro oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Ketchapp
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