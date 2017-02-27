Wirofon, Türk Telekom’un tüm operatör aboneleri için ücretsiz indirmeye açtığı görüntülü konuşma, arama yapma uygulaması. Güncellendikten sonra WhatsApp rakibi program olarak gösterilen Wirofon’u Android telefonunuza indirerek ister WiFi isterseniz de mobil bağlantı üzerinden sevdiklerinizi iletişime geçebilirsiniz. Görüntülü görüşmeler HD kalitede ve de kesintisiz.

Türk Telekom’un Wirofon uygulaması uzun süredir var ancak sadece belli abonelere açık bir servisti. Hem kullanıcı arayüzünün yenilendiği hem de WhatsApp rakibi gösterilecek kadar yeni özelliklere sahip olan Wirofon uygulamasını hangi operatörde olursanız olun (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell fark etmiyor.) kullanabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir detay var; Türk Telekom ev telefonu sahibiyseniz veya ev telefonu olan bir yakınınız varsa yurt içinde – yurt dışında Wirofon ile yapacağınız aramalarda ev telefonu tarifeniz kapsamındaki dakikalarınızı ek bir ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz. Bu sayede yurt dışında olduğunuz vakit Türkiye’yi yurt içini ararmış gibi arayabiliyorsunuz. Bunun için Wirofon ev telefonu hesabım bölümünden ev telefonunuzu girmeniz gerekiyor.

Ücretsiz sesli arama, görüntülü konuşma dışında fotoğraf, video veya sesli mesaj gönderme (kaybolan fotoğraf ve videolar da paylaşabiliyorsunuz.), grup kurma özelliklerine de sahip olan Türk Telekom Wirofon uygulamasını yukarıdaki bağlantıdan indirip deneyebilirsiniz.