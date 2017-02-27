Wirofon, Türk Telekom’un herkese ücretsiz olarak açtığı arama yapma, görüntülü konuşma uygulaması. WhatsApp rakibi program olarak gösterilen Wirofon’u iPhone’unuza indirerek WiFi veya hücresel bağlantı üzerinden sevdiklerinizle ücretsiz sohbet edebiliyorsunuz. Kaybolan fotoğraf, video, sesli mesaj gönderme şansına da sahipsiniz.

Türk Telekom Wirofon uygulaması uzun bir süredir kullanımda ancak sadece Türk Telekom abonelerine açıktı. Yenilenen Wirofon’u Vodafone ve Turkcell abonesi olarak sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Kişilerinizle ücretsiz olarak HD kalitede (görüntülü konuşma yaparken o anki bağlantı durumuna göre kalite elbette değişiyor.) görüntülü konuşma, arama yapma şansınız var. WhatsApp’ta olduğu gibi fotoğraf, video, sesli mesaj da gönderebiliyorsunuz. Grup kurma özelliği de mevcut.

Türk Telekom ev telefon sahibiyseniz Wirofon sizin için daha avantajlı oluyor. Yurt içinde veya yurt dışında Wirofon ile yaptığınız aramalarda ev telefonu tarifenizin dakikalarını kullanabiliyorsunuz. Yurt dışına çıktığınızda sanki Türkiye’yi yurt içini ararmış gibi arayabiliyorsunuz. Bunun için hesabım bölümünden ev telefonu bilgilerinizi eklemeniz gerekiyor.