Wise Disk Cleaner; sistemde bulunan gereksiz dosyaları ve kayıtları silmenizi sağlayan ücretsiz ve kullanıcı dostu bir yazılımdır. Sistem Kayıt Defteri ve gereksiz, kullanılmayan dosyaları tarayan ve silen program, bilgisayarın performansını düşüren gereksiz yükün kaldırılmasını sağlar. Windows sisteminizden temp dosyalarını da silen bu program ile bilgisayarınızı yoran ve gereksiz işlemler yaratan dosyaları tarayabilir ve sisteminizden silebilirsiniz.

Tek tıklama ile tüm gereksiz dosyaları tarayarak sistemden silinmeye hazır hale getiren bu küçük program ile sisteminizin hızında gözle görülür bir artış sağlayabilirsiniz. Oldukça kolay kullanışlı bir program olan Wise Disk Cleaner tamamen Türkçe olması ile de kullanımını kolaylaştırıyor.