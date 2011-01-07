?     Geri Bildirim
Wise Disk Cleaner Free
TamindirWindowsAraçlarGerekliWise Disk Cleaner Free - Gereksiz Dosyaları Temizleme Aracı

Wise Disk Cleaner Free

9.4.2
Wise Disk Cleaner Free İndir Hemen İndir

5.43 MB
Editör Puanı: 5/5
5

33 Kullanıcı: 4.8/5

4.8
Wise Disk Cleaner Free Ana Ekran
Wise Disk Cleaner Free
Wise Disk Cleaner Free
Wise Disk Cleaner Free
Yeşim Halıcı Son güncelleme 12 dakika önce

Wise Disk Cleaner; sistemde bulunan gereksiz dosyaları ve kayıtları silmenizi sağlayan ücretsiz ve kullanıcı dostu bir yazılımdır. Sistem Kayıt Defteri ve gereksiz, kullanılmayan dosyaları tarayan ve silen program, bilgisayarın performansını düşüren gereksiz yükün kaldırılmasını sağlar. Windows sisteminizden temp dosyalarını da silen bu program ile bilgisayarınızı yoran ve gereksiz işlemler yaratan dosyaları tarayabilir ve sisteminizden silebilirsiniz.

Tek tıklama ile tüm gereksiz dosyaları tarayarak sistemden silinmeye hazır hale getiren bu küçük program ile sisteminizin hızında gözle görülür bir artış sağlayabilirsiniz. Oldukça kolay kullanışlı bir program olan Wise Disk Cleaner tamamen Türkçe olması ile de kullanımını kolaylaştırıyor.

Wise Disk Cleaner Free için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe Rusça italyanca Almanca Japonca Arapça İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
203 / 178,981
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
WiseCleaner

Gerekli Popülerleri

  1. Directx 9c
    Directx 9cWindows Yardımcı Program
  2. Microsoft .NET Framework
    Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Kütüphanesi
  3. Windows XP Service Pack 3
    Windows XP Service Pack 3Türkçe XP Servis Paketi 3
  4. JavaScript Collector
    JavaScript CollectorVeritabanı Programı
  5. Microsoft Visual C++ 2010
    Microsoft Visual C++ 2010Microsoft Visual C++ 2010 Yeniden Dağıtılabilir Paketi