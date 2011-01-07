Wise Disk Cleaner Free9.4.2
Wise Disk Cleaner; sistemde bulunan gereksiz dosyaları ve kayıtları silmenizi sağlayan ücretsiz ve kullanıcı dostu bir yazılımdır. Sistem Kayıt Defteri ve gereksiz, kullanılmayan dosyaları tarayan ve silen program, bilgisayarın performansını düşüren gereksiz yükün kaldırılmasını sağlar. Windows sisteminizden temp dosyalarını da silen bu program ile bilgisayarınızı yoran ve gereksiz işlemler yaratan dosyaları tarayabilir ve sisteminizden silebilirsiniz.
Tek tıklama ile tüm gereksiz dosyaları tarayarak sistemden silinmeye hazır hale getiren bu küçük program ile sisteminizin hızında gözle görülür bir artış sağlayabilirsiniz. Oldukça kolay kullanışlı bir program olan Wise Disk Cleaner tamamen Türkçe olması ile de kullanımını kolaylaştırıyor.
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5- Wise Disk Cleaner Free 9.2.9 için Ziyaretçi dedi ki;
süper bir uygulama gerçekten çok beğendim bilgisayar şimdi su gibi takı takır çalışıyor indirinArtı Yönleri: gereksiz bilgisayarı yavaşlatan dosyaları silmek ve bedava olması Eksi Yönleri: yok =)
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5- Wise Disk Cleaner Free 9.2.6 için B.Ahmet dedi ki;
İnanın mükkemmel bir uygulama bilgisayarım hızlandı net hızlandı kısacası 10 üzerinden 9.9
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5- Wise Disk Cleaner Free 9.22.641 için furkan turgut dedi ki;
28 gb boş dosya buldu süper bi program
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5- Wise Disk Cleaner Free 9.06.635 için Ziyaretçi dedi ki;
cok cok ıyı cok sevdım programı
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Wise Disk Cleaner Free 8.83.619 için E. Tahminci dedi ki;
hayat kurtarıcı program 30 gb yer açtıArtı Yönleri: bilgisayar hızlanıyor, saklama alanı artıyor Eksi Yönleri: yok
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe Rusça italyanca Almanca Japonca Arapça İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 203 / 178,981
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- WiseCleaner
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