Wise Registry Cleaner Free bilgisayarınızda bulunan gereksiz dosyaları silerek, bilgisayarınızın performansınız optimize etmek için tasarlanmış başarılı bir yardımcı araçtır.

Bilgisayarınızdan kaldırıldığı halde hale kayıt defteri üzerinde yer işgal eden uygulamalar olabileceği gibi gereksiz kısayollar ve kayıt defteri üzerinde bilgisayarınızı yavaşlatan dosyalar bulunuyor olabilir. Wise Registry Cleaner Free basit ve hızlı bir tarama sonucunda bu tarz tüm dosyaları bulmaktadır.

Tarama işlemi sonlandıktan sonra tüm bu sorunları tek bir seferde kolayca çözebilirsiniz. Ancak bazı inatçı sorunlar tek seferde çözülemeyebilir. Bu nedenle tarama işlemini ve sorunları çözme işlemlerini birden fazla kez tekrarlamakta fayda vardır.

Kayıt defteri üzerinde yer alan gereksiz anahtarları silmek bilgisayarınızın performansını arttırmak için bilinen çözümler arasında yer alsa da Wise Registry Cleaner Free bunun dışında kullanıcılara sistemlerini optimize etmeleri için farklı araçlarda sunmaktadır.

Bunların dışında kullanımı oldukça kolay olan program her seviyeden bilgisayar kullanıcıs tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Sonuç olarak sistem performansını arttırmak için kullanılabilecek araçlar arasında ön sıralarda yer alan Wise Registry Cleaner Free'i denemekte fayda var.