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Wise Registry Cleaner Free
TamindirWindowsAraçlarSistem AraçlarıWise Registry Cleaner Free - Sistem Kayıt Defteri Temizleme Aracı

Wise Registry Cleaner Free

9.34
Wise Registry Cleaner Free İndir Hemen İndir

4.18 MB
Editör Puanı: 4/5
4

8 Kullanıcı: 3.3/5

3.3
Wise Registry Cleaner Free
Wise Registry Cleaner Free
Wise Registry Cleaner Free
Can Çevrim Son güncelleme 7 ay önce

Wise Registry Cleaner Free bilgisayarınızda bulunan gereksiz dosyaları silerek, bilgisayarınızın performansınız optimize etmek için tasarlanmış başarılı bir yardımcı araçtır.

Bilgisayarınızdan kaldırıldığı halde hale kayıt defteri üzerinde yer işgal eden uygulamalar olabileceği gibi gereksiz kısayollar ve kayıt defteri üzerinde bilgisayarınızı yavaşlatan dosyalar bulunuyor olabilir. Wise Registry Cleaner Free basit ve hızlı bir tarama sonucunda bu tarz tüm dosyaları bulmaktadır.

Tarama işlemi sonlandıktan sonra tüm bu sorunları tek bir seferde kolayca çözebilirsiniz. Ancak bazı inatçı sorunlar tek seferde çözülemeyebilir. Bu nedenle tarama işlemini ve sorunları çözme işlemlerini birden fazla kez tekrarlamakta fayda vardır.

Kayıt defteri üzerinde yer alan gereksiz anahtarları silmek bilgisayarınızın performansını arttırmak için bilinen çözümler arasında yer alsa da Wise Registry Cleaner Free bunun dışında kullanıcılara sistemlerini optimize etmeleri için farklı araçlarda sunmaktadır.

Bunların dışında kullanımı oldukça kolay olan program her seviyeden bilgisayar kullanıcıs tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Sonuç olarak sistem performansını arttırmak için kullanılabilecek araçlar arasında ön sıralarda yer alan Wise Registry Cleaner Free'i denemekte fayda var.

  • ibocrax1996
    Wise Registry Cleaner Free 7.82 için dedi ki;

    bende 3 tane yüklü advantec system care regstery winrary bide regcleanpro var üçünüde kullanıyom
    bilgisayarım yavaşlıyo ama ondanmı bilmiyom... 1 den fazla kullanma zararlımı acba yardım edin ... lütfen

    28 Temmuz 2013 Pazar - 19:50:55 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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    • Cevap yazan: bafralı
      geç gördüm ama diğer kullanıcılara faydası olur belki. bu tür programları bilgisayarınızda bir program kaldırma veya kurma durumunda gereksiz kayıtlardan doğacak sorunları temizlemek için kullanırsınız . normalde aydan bir kullanın daha iyi olur
      14 Mart 2014 Cuma - 23:14:15 - Şikayet Et
      (0)(0)
  • BabaPro
    4
    - Wise Registry Cleaner Free 7.72.508 için dedi ki;

    Bence Eniyisi İObit den Advanced Systems Care Hele Bide Pro Serial buldunmu PC coşuyor Ama Bu programda iyidir Hanyyy !!!!!!!

    Artı Yönleri: İyi Ve kullanışlı Eksi Yönleri: Yok Ve Zararsız
    6 Haziran 2013 Perşembe - 12:13:18 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • serkan kayışoğlu
    Wise Registry Cleaner Free 7.65.501 için serkan kayışoğlu dedi ki;

    Bu prograların işini en iyi yapanı yok onun için 100 de 100 tam sistem temizliği yapmak için 1 den fazla sistem temizleyici kullanın bu programlarla sistemi temizledikten sonro TEM ve KAYIT KÜTÜĞÜNE GİRİP arama yaptıktan sonra binlerce silinmeyen klasör oldunu grüyorum

    4 Mart 2013 Pazartesi - 05:11:04 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Ghost8
    5
    - Wise Registry Cleaner Free 7.42 için dedi ki;

    En az CCleaner kadar iyi.CClenarda temizlik ve kayıt defteri hatası düzeltme var fakat bu programda temizlik , kayıt defteri onarma ve birleştirme , sistemin bazı öğelerine ayar çekerek performansı artırma gibi şeyler var tavsiye ederim

    Artı Yönleri: Kayıt defteri düzeltme ve birleştirme , pc temizliği , sistem optimizasyonu Eksi Yönleri: yok ve zararsız
    16 Ağustos 2012 Perşembe - 06:08:55 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Ziyaretçi
    5
    - Wise Registry Cleaner Free için Ziyaretçi dedi ki;

    Registry(kayıt kütüğü) temizleme konusunda 15-20 çeşit program denedim ama daha iyisini görmedim.Kayıt kütüğü temizleme konusunda bu programı diğer bütün sistem temizliği konusunda glary utilities i tavsiye ederim.

    29 Mayıs 2010 Cumartesi - 16:04:07 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (5) (2)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
18 / 89,454
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
WiseCleaner

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