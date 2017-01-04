Wizard Swipe, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir kule savunma oyunudur.

Kule savunma oyunlarında amacımız savunduğumuz bölgelere karşı gelen saldırıları bir şekilde engellemektir. Oyundan oyuna değien bu engelleme şekilleri, yeni kulleler dikmek ya da farklı özellikler geliştirmek gibi çok çeşitli başlıklar altında toplanabilir. Wizard Swipe'da ise olayımız kontrol ettiğimiz bir büyücünün ellerinden çıkan, ekseriyetle alev topları, büyüleri düşmanlara yöneltmek ve saldıları engellemek.

Ateş, buz, asit ve elektrik türünde büyüler yapabildiğimiz oyun boyunca savunduğumuz kuleye durmak bilmez iskelet saldırıları gerçekleştiriliyor. Biz de bunları yetenek ağacımızda açtığımız özelliklerle savuşturmaya çalışıyoruz. Kenfine has oynanışı ve oyuncuyu sürekli oyuna girmeye iten yapısıyla oldukça eğleneceli bir yapım olan Wizard Swipe'ın oynanışını daha rahat görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.