Wobblers(Android)
Yükseklere tırmanmaya ve altınları toplamaya çalışıyorsunuz
Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Wobblers, heyecan verici sahneleriyle dikkat çekiyor. Oyunda yukarı tırmanmaya çalışıyor ve aynı zamanda altınları topluyoruz.
Bağımlılık yapıcı etkiye sahip bir beceri oyunu olan Wobblers, heyecan verici sahneleri ve basit oynanışıyla dikkatimizi çekiyor. Oyunda durmadan yukarı tırmanmaya ve yolunuza çıkan altınları toplamaya çalışıyorsunuz. Uçan gemi üzerinde durmaya çalışıyor ve yolunuza çıkan özel güçleri, altınları toplayıp engellerden de kaçmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Wobblers'ı sakın kaçırmayın. Geminin üzerinde durmaya çalışmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.
Çocukların da severek oynayabileceği Wobblers'da yer alan renkli grafikler ve eğlenceli sesler yer alıyor. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda puan yaparak farklı karakterlerin kilitlerini açabiliyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda amacınız altınları toplamak ve yüksek puanlara ulaşmak. Wobblers'ı mutlaka denemelisiniz.
Wobblers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Umbrella Games LLC
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Wobblers Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı