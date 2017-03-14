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Wobblers
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Wobblers

(iOS)
Wobblers İndir Hemen İndir

175 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Wobblers
Wobblers
Wobblers
Wobblers
Wobblers

Engellerden kaçarak yükseklere tırmanmaya ve altınları toplamaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Wobblers, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda yükseklere tırmanmaya ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımız çıkan Wobblers, renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda durmadan yukarı tırmanıyor ve engellerden kaçarak altınları topluyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden zorlu tuzaklardan ve engellerden kaçmalı ve altınları da toplamalısınız. Uçan bir pedalın üzerinde durduğunuz oyunda özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Wobblers, aynı zamanda bağımlılık yapıcı etkisiyle de vazgeçilmezleriniz arasında yer alabilecek bir oyundur.

Basit oynanışıyla çocukların da seveceği bir oyun olan Wobblers, sahip olduğu renkli grafikleri ve etkileyici sesleriyle de büyülemeye devam ediyor. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda karakterlerin kilitlerini açarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Wobblers'ı mutlaka denemelisiniz.

Wobblers oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Umbrella Games LLC
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